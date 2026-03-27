Вакансии с жильем: кому предлагают более 40 тыс. грн Сегодня 12:03 — Личные финансы

Больше всего предложений работы с жильем сосредоточено в рабочих, логистических и сервисных специальностях. К примеру, охранник, водитель, разнорабочий, грузчик. Медианная зарплата на такие должности в феврале этого года составляла 30 тыс. грн, что на 20% больше, чем в феврале 2025 года (25 тыс. грн).

Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX Работа

Общее количество откликов на вакансии с жильем в феврале 2026 года снизилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В каких областях больше всего вакансий с жильем

Больше всего предложений работы с жильем сосредоточено в рабочих, логистических и сервисных специальностях. Список вакансий почти не изменился с февраля 2025 года.

Среди наиболее распространенных позиций:

в категории «Производство/рабочие специальности» — 1 569 вакансий, медианная зарплата 32,5 тыс. грн, что на 18% больше, чем в феврале 2025 (27,5 тыс. грн);

охранник в категории «охрана/безопасность» — 645 вакансий, зарплата 15,3 тыс. грн, +11% (13,8 тыс. грн);

водитель в категории «логистика/склад/доставка» — 642 вакансии, зарплата 42,5 тыс. грн., +16% (36,5 тыс. грн.);

разнорабочий в категории «строительство/облицовочные работы» — 487 вакансий, зарплата 29 тыс. грн., +16% (25 тыс. грн.);

грузчик в категории «логистика/склад/доставка» — 404 вакансии, зарплата 28,2 тыс. грн., +18% (24 тыс. грн.);

сиделка в категории «клининг/домашний персонал» — 356 вакансий, зарплата 15,4 тыс. грн, +2,5% (15 тыс. грн);

строитель в категории «строительство/облицовочные работы» — 297 вакансий, зарплата 50 тыс. грн., +11% (45 тыс. грн.);

продавец в категории «розничная торговля/продажи/закупки» — 247 вакансий, зарплата 25,4 тыс. грн, +21% (21 тыс. грн);

разнорабочий в категории «производство/рабочие специальности» — 199 вакансий, зарплата 27,5 тыс. грн., +3,7% (26,5 тыс. грн.);

автослесарь в категории «СТО/автомойки» — 172 вакансии, зарплата 42,5 тыс. грн, не изменилась с февраля 2025 года.

В большинстве категорий наблюдается рост уровня оплаты труда, наиболее заметный — на производстве, в логистике, строительстве и розничной торговле. В то же время, на некоторые вакансии повышение остается незначительным или отсутствующим, что может свидетельствовать о более сбалансированном спросе и предложении.

Региональное распределение вакансий

В феврале 2026 года предложений работы с жильем больше всего было в крупных экономических регионах, в центральных и западных областях Украины. Лидером остается Киевская область с существенным отрывом от других, что указывает на высокий спрос на работников, а также привлечение их из других регионов.

В целом география предложений достаточно стабильна с февраля 2025 года, а в большинстве областей наблюдается рост зарплат.

Среди регионов-лидеров:

Киевская область — 3346 вакансий, медианная зарплата 31,5 тыс. грн, +15% по сравнению с февралем 2025 года (27,5 тыс. грн);

Днепропетровская область — 747 вакансий, зарплата — 26 тыс. грн, +16% (22,5 тыс. грн);

Львовская область — 583 вакансии, зарплата 32,5 тыс. грн, +1,6% (32 тыс. грн);

Одесская область — 448 вакансий, зарплата 27,5 тыс. грн., +20% (23 тыс. грн.);

Полтавская область — 345 вакансий, зарплата — 21,5 тыс. грн, +16% (18,5 тыс. грн);

Харьковская область — 345 вакансий, зарплата — 27,5 тыс. грн, +17% (23,5 тыс. грн);

Винницкая область — 285 вакансий, зарплата — 23 тыс. грн, -6%, (24,5 тыс. грн);

Ивано-Франковская область — 278 вакансий, зарплата — 31,3 тыс. грн, +19% (26,3 тыс. грн);

Черкасская область — 275 вакансий, зарплата — 25 тыс. грн, +35% (18,5 тыс. грн);

Житомирская область — 242 вакансии, зарплата 27,3 тыс. грн., +25% (21,9 тыс. грн.).

Меньше всего вакансий с жильем в феврале 2026 года зафиксировано в Николаевской (91 вакансия), Донецкой (26 вакансий) и Херсонской (20 вакансий) областях.

В то же время, в этих регионах также наблюдается рост уровня оплаты труда — от 18% до 43% по сравнению с февралем 2025 года.

Ранее Finance.ua со ссылкой на OLX Работа писал , что если сравнивать январь 2026 года с январем 2022-го, то медианная заработная плата в Украине выросла почти на 94%. В январе 2026 года наибольшее количество откликов на предложения работы среди искателей было на вакансии копирайтера, SMM-менеджера, контент-менеджера, оператора чата, менеджера по работе с клиентами и менеджера интернет-магазина.

Перечень наиболее высокооплачиваемых должностей по состоянию на февраль 2026 года несколько изменился, по сравнению с февралем 2025 года. Однако это преимущественно вакансии по тем же категориям: СТО и автомойки, строительство и облицовочные работы, логистика и доставка. В ряде профессий рост медианных зарплат за год составил 40%.

