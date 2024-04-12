Вакансии от оборонных предприятий: как откликнуться — Finance.ua

Вакансии от оборонных предприятий: как откликнуться Сегодня 14:00 — Личные финансы

Вакансии от оборонных предприятий: как откликнуться

Приближать Победу Украины можно разными способами: поддерживать экономику, волонтерить, донатить или работать на оборонку и собственным трудом создавать вооружение и военную технику для ВСУ.

Work.ua представил вакансии от оборонных предприятий.

Теперь здесь доступны предложения работы от предприятий оборонной отрасли.

Кого ищут

Ищут экономистов, инженеров-конструкторов, технологов, слесарей, токарей, термистов, радиомехаников и других специалистов — перечень постоянно пополняется.

Сегодня работать в ОПК престижно, к тому же, эта работа хорошо оплачивается.

По данным Work.ua, средняя зарплата по Украине составляет 20 000 грн, а разные специалисты оборонных предприятий получают от 25 000 грн, таких как монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, до 45 000 грн, как оператор станков с ПК, и больше.

Если сравнить с 2022 годом, возможности украинского оборонно-промышленного комплекса увеличились втрое. В этом году ожидается еще рост в 6 раз против 2023-го. То есть работа здесь есть и будет. Однако сейчас отрасль испытывает острый дефицит технических специалистов и квалифицированных работников.

Как искать

Ознакомиться со всеми вакансиями можно на Work.ua. Введите поисковый запрос «оборонное производство» на главной странице сайта.

Откликнуться может любой кандидат с подходящими для должности навыками. Однако оборонные предприятия, ценя боевой опыт ветеранов и ветеранок, готовы отдавать предпочтение именно им: трудоустраивать, обучать, переобучать и повышать квалификацию.

Справка Finance.ua:

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в Украине зарплаты до 70 тыс. грн предлагают специалистам, владеющим иностранными языками. Речь идет о вакансиях для менеджеров по продажам, консультантов, специалистов службы поддержки.

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