Вакансии от оборонных предприятий: как откликнуться — Finance.ua
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Вакансии от оборонных предприятий: как откликнуться

Личные финансы
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Вакансии от оборонных предприятий: как откликнуться
Вакансии от оборонных предприятий: как откликнуться
Приближать Победу Украины можно разными способами: поддерживать экономику, волонтерить, донатить или работать на оборонку и собственным трудом создавать вооружение и военную технику для ВСУ.
Work.ua представил вакансии от оборонных предприятий.
Теперь здесь доступны предложения работы от предприятий оборонной отрасли.

Кого ищут

Ищут экономистов, инженеров-конструкторов, технологов, слесарей, токарей, термистов, радиомехаников и других специалистов — перечень постоянно пополняется.
Сегодня работать в ОПК престижно, к тому же, эта работа хорошо оплачивается.
По данным Work.ua, средняя зарплата по Украине составляет 20 000 грн, а разные специалисты оборонных предприятий получают от 25 000 грн, таких как монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, до 45 000 грн, как оператор станков с ПК, и больше.
Если сравнить с 2022 годом, возможности украинского оборонно-промышленного комплекса увеличились втрое. В этом году ожидается еще рост в 6 раз против 2023-го. То есть работа здесь есть и будет. Однако сейчас отрасль испытывает острый дефицит технических специалистов и квалифицированных работников.

Как искать

Ознакомиться со всеми вакансиями можно на Work.ua. Введите поисковый запрос «оборонное производство» на главной странице сайта.
Откликнуться может любой кандидат с подходящими для должности навыками. Однако оборонные предприятия, ценя боевой опыт ветеранов и ветеранок, готовы отдавать предпочтение именно им: трудоустраивать, обучать, переобучать и повышать квалификацию.
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Справка Finance.ua:

  • специалисты robota.ua подготовили подборку горячих удаленных вакансий марта для тех, кто хочет заработать, работая удаленно. Возможностей устроиться на удаленную работу в престижную компанию и получать достойную заработную плату очень много;
  • в Украине зарплаты до 70 тыс. грн предлагают специалистам, владеющим иностранными языками. Речь идет о вакансиях для менеджеров по продажам, консультантов, специалистов службы поддержки.

Как найти работу, если вам за 40 лет

По материалам:
Finance.ua
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