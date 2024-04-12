Вакансии от оборонных предприятий: как откликнуться — Finance.ua

Вакансии от оборонных предприятий: как откликнуться
Приближать Победу Украины можно разными способами: поддерживать экономику, волонтерить, донатить или работать на оборонку и собственным трудом создавать вооружение и военную технику для ВСУ.
Work.ua представил вакансии от оборонных предприятий.
Теперь здесь доступны предложения работы от предприятий оборонной отрасли.
Кого ищут
Ищут экономистов, инженеров-конструкторов, технологов, слесарей, токарей, термистов, радиомехаников и других специалистов — перечень постоянно пополняется.
Сегодня работать в ОПК престижно, к тому же, эта работа хорошо оплачивается.
По данным Work.ua, средняя зарплата по Украине составляет 20 000 грн, а разные специалисты оборонных предприятий получают от 25 000 грн, таких как монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, до 45 000 грн, как оператор станков с ПК, и больше.
Если сравнить с 2022 годом, возможности украинского оборонно-промышленного комплекса увеличились втрое. В этом году ожидается еще рост в 6 раз против 2023-го. То есть работа здесь есть и будет. Однако сейчас отрасль испытывает острый дефицит технических специалистов и квалифицированных работников.
Как искать
Ознакомиться со всеми вакансиями можно на Work.ua. Введите поисковый запрос «оборонное производство» на главной странице сайта.
Откликнуться может любой кандидат с подходящими для должности навыками. Однако оборонные предприятия, ценя боевой опыт ветеранов и ветеранок, готовы отдавать предпочтение именно им: трудоустраивать, обучать, переобучать и повышать квалификацию.
Справка Finance.ua:
- специалисты robota.ua подготовили подборку горячих удаленных вакансий марта для тех, кто хочет заработать, работая удаленно. Возможностей устроиться на удаленную работу в престижную компанию и получать достойную заработную плату очень много;
- в Украине зарплаты до 70 тыс. грн предлагают специалистам, владеющим иностранными языками. Речь идет о вакансиях для менеджеров по продажам, консультантов, специалистов службы поддержки.
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