В Житомирской области разоблачили схему хищения более 10 миллионов, выделенных на нужды военных — Finance.ua

В Житомирской области разоблачили схему хищения более 10 миллионов, выделенных на нужды военных
Начальника одной из квартирно-эксплуатационных частей Житомирской области и двух предпринимателей подозревают в завладении свыше 10 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на нужды военных.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемые завладели государственными средствами на общую сумму более 10 млн грн при заключении и исполнении в 2022—2023 годах трех договоров. Речь идет о поставках в КЭЧ для обеспечения воинских частей топливной древесины по завышенным ценам.
Директор частного предприятия обеспечил организацию получения ценовых предложений от субъектов хозяйственной деятельности, которые способствовали победе в публичных закупках определенного ООО.
В дальнейшем директор этого общества с ограниченной ответственностью заключал договоры на поставку топливной древесины в КЭЧ района по завышенным ценам. Он получил на свои банковские счета денежные средства и легализовал их, обналичив.
Начальник КЭЧ района подписал и утвердил убыточные договоры, дополнительные соглашения и расходные накладные, не проведя мониторинг рынка цен. Это привело к растрате и завладению бюджетными средствами.
Досудебное расследование осуществляется Подразделением детективов Территориального управления БЭБ в г. Киеве при оперативном сопровождении УСС в Житомирской области ГСР ЧП Украины.
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