На Прикарпатье женщина потеряла 175 тысяч гривен вместо помощи — Finance.ua
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На Прикарпатье женщина потеряла 175 тысяч гривен вместо помощи

Криминал
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Правоохранители Прикарпатья открыли уголовное производство после того, как 32-летняя жительница Ивано-Франковской общины сообщила, что стала жертвой мошенников и потеряла 175 тысяч гривен. Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.
Как это произошло
Женщина увидела в социальной сети объявление о быстром оформлении материальной помощи. Заинтересовавшись, она перешла по ссылке, где ее попросили ввести номер телефона. После этого неизвестный позвонил заявительнице и сообщил, что для оформления помощи необходимо предоставить банковские и персональные данные. Выполнив все инструкции, женщина вскоре обнаружила, что с ее счета была списана крупная сумма.
Полиция начала уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).
Правоохранители отмечают, что подобные объявления в социальных сетях — это мошеннические схемы, поэтому призывают граждан быть осторожными.
Рекомендуется не вводить личные и платежные данные на подозрительных веб-сайтах, не переходить по сомнительным ссылкам и получать информацию только из официальных источников. В случае подозрения в мошенничестве необходимо срочно заблокировать карту и обратиться в банк.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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