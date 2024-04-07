В Южной Корее оштрафовали десять автопроизводителей за несоответствие стандартам безопасности — Finance.ua

В Южной Корее оштрафовали десять автопроизводителей за несоответствие стандартам безопасности
Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи наложило штрафы на общую сумму 10,3 миллиарда вон (7,6 миллиона долларов) на 10 иностранных и отечественных автопроизводителей за продажу автомобилей с несоответствующими стандартами безопасности.
Об этом сообщает Yonhap.
В частности, такие компании получили штрафы:
- Volkswagen Group Korea;
- Mercedes-Benz — Корея;
- Ford Sales & Service Korea;
- Porsche Korea;
- BMW — Корея;
- Hyundai Motor Co.
Штрафы наложены по результатам корректирующих мер по дефектным частям моделей компаний в период с января по июнь прошлого года.
По данным издания, самый большой штраф — 3,5 миллиарда вон — наложен на концерн Volkswagen Group Korea.
В ведомстве уточнили, что наложили штрафы на общую сумму 39 миллионов вон на компании Stellantis Korea, Mercedes-Benz Korea, Volkswagen Group Korea, Ford Korea и Kia за продажу автомобилей с дефектными деталями.
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