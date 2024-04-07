В Южной Корее оштрафовали десять автопроизводителей за несоответствие стандартам безопасности — Finance.ua

В Южной Корее оштрафовали десять автопроизводителей за несоответствие стандартам безопасности 07.04.2024, 02:09 — Фондовый рынок

В Южной Корее оштрафовали десять автопроизводителей за несоответствие стандартам безопасности

Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи наложило штрафы на общую сумму 10,3 миллиарда вон (7,6 миллиона долларов) на 10 иностранных и отечественных автопроизводителей за продажу автомобилей с несоответствующими стандартами безопасности.

Об этом сообщает Yonhap.

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В частности, такие компании получили штрафы:

Volkswagen Group Korea;

Mercedes-Benz — Корея;

Ford Sales & Service Korea;

Porsche Korea;

BMW — Корея;

Hyundai Motor Co.

Штрафы наложены по результатам корректирующих мер по дефектным частям моделей компаний в период с января по июнь прошлого года.

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По данным издания, самый большой штраф — 3,5 миллиарда вон — наложен на концерн Volkswagen Group Korea.

В ведомстве уточнили, что наложили штрафы на общую сумму 39 миллионов вон на компании Stellantis Korea, Mercedes-Benz Korea, Volkswagen Group Korea, Ford Korea и Kia за продажу автомобилей с дефектными деталями.

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