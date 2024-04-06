Kia отзывает больше полумиллиона внедорожников Telluride: в чем причина — Finance.ua

Kia отзывает больше полумиллиона внедорожников Telluride: в чем причина Сегодня 03:02 — Фондовый рынок

Kia отзывает больше полумиллиона внедорожников Telluride: в чем причина, Фото: autotheme.info

Южнокорейский автопроизводитель Kia инициировал отзыв 427 тысяч проданных кроссоверов Telluride. Причиной послужило опасение, что эти автомобили могут покатиться во время парковки.

Об этом пишет АР.

Расследование компании выявило случаи, когда 16 Telluride «не смогли оставаться неподвижными, когда их оставили припаркованными на стоянке».

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По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблема связана с неправильной сборкой промежуточного вала и правого переднего карданного вала, что может привести к непреднамеренному движению автомобиля после парковки.

Неполное сцепление этих компонентов может со временем привести к повреждению шлицев промежуточного вала, что может повлечь за собой непроизвольное движение автомобиля, если не задействовать стояночный тормоз.

Kia советует владельцам использовать стояночный тормоз до завершения процедуры отзыва.

Проблема впервые была обнаружена компанией Kia в апреле 2022 года, а через два года после этого было выявлено 16 автомобилей, у которых наблюдались такие симптомы, как движение во время парковки, скрежет, неспособность включить передачу или задний ход.

Шесть из этих автомобилей имели признаки повреждения шлицевого соединения промежуточного вала, что заставило автопроизводителя инициировать отзыв.

Kia начнет информировать пострадавших владельцев об отзыве 15 мая, пригласив их посетить дилера Kia для установки обновленного электронного стояночного тормоза.

Это обновление программного обеспечения должно обеспечить надлежащее срабатывание тормозов, когда автомобиль стоит на стоянке и двигатель выключен.

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Avtosota По материалам:

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