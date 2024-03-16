Компания Kia представит несколько новых авто: какая цена и когда поступят в продажу (фото) — Finance.ua
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Компания Kia представит несколько новых авто: какая цена и когда поступят в продажу (фото)

Технологии&Авто
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Компания Kia представит несколько новых авто: какая цена и когда поступят в продажу (фото)
Компания Kia представит несколько новых авто: какая цена и когда поступят в продажу (фото), Фото: Kia
Компания Kia представляет новый электрокроссовер EV3, который будет недорогим и присоединится к технологической линейке автопроизводителя. Корейская компания планирует начать продавать машину в 2024 году. Позже к нему присоединится еще одна модель.
О машинах рассказывает Carscoops.
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Новый Kia EV3 2024 войдет в линейку других электрических кроссоверов (EV5 и EV9). Также ряд представлен хэтчбеком EV6, а в 2026 году к этим моделям присоединится новый EV4, который рассекретили недавно.
Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной внешней светотехникой и множеством плоскостей и пересекающихся геометрических линий на кузове.
Фото: Kia
Фото: Kia
В новый электрический Kia EV3 будут устанавливать батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч, поэтому можно рассчитывать на запас хода около 500 км в топовом варианте.
Как ранее сообщалось, Kia EV3 поступит в продажу с 2024 года по ориентировочной цене 30 тыс. долларов.
В свою очередь электрический седан Kia EV4 получит цену менее 40 тыс. долларов за базовый вариант.
По материалам:
Обозреватель
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