Компания Kia представит несколько новых авто: какая цена и когда поступят в продажу (фото) — Finance.ua

Компания Kia представит несколько новых авто: какая цена и когда поступят в продажу (фото) Сегодня 02:30 — Технологии&Авто

Компания Kia представит несколько новых авто: какая цена и когда поступят в продажу (фото), Фото: Kia

Компания Kia представляет новый электрокроссовер EV3, который будет недорогим и присоединится к технологической линейке автопроизводителя. Корейская компания планирует начать продавать машину в 2024 году. Позже к нему присоединится еще одна модель.

О машинах рассказывает Carscoops.

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EV4, который рассекретили недавно. Новый Kia EV3 2024 войдет в линейку других электрических кроссоверов (EV5 и EV9). Также ряд представлен хэтчбеком EV6 , а в 2026 году к этим моделям присоединится новый, который рассекретили недавно.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной внешней светотехникой и множеством плоскостей и пересекающихся геометрических линий на кузове.

Фото: Kia

В новый электрический Kia EV3 будут устанавливать батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч, поэтому можно рассчитывать на запас хода около 500 км в топовом варианте.

Как ранее сообщалось, Kia EV3 поступит в продажу с 2024 года по ориентировочной цене 30 тыс. долларов.

В свою очередь электрический седан Kia EV4 получит цену менее 40 тыс. долларов за базовый вариант.

Обозреватель По материалам:

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