В Yasno спрогнозировали, сколько часов в день украинцы зимой будут со светом — Finance.ua

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В Yasno спрогнозировали, сколько часов в день украинцы зимой будут со светом

Энергетика
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В Yasno спрогнозировали, сколько часов в день украинцы зимой будут со светом
В Yasno спрогнозировали, сколько часов в день украинцы зимой будут со светом
Зимой украинцам могут давать свет на пять-шесть часов в день. Но ситуация может быть лучше, если удастся восстановить больше поврежденных объектов энергетики и увеличить возможности импорта.
Об этом генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко рассказал в эфире Business Breakfast.
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«Что касается зимы, весь прогноз базируется на двух вещах: сможем ли мы увеличить физическую возможность импорта электроэнергии. Об этом уже все говорили, я надеюсь, что к концу лета или началу отопительного сезона у нас увеличится эта физическая возможность для импорта… Во-вторых, все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. В третьих, мы частично отремонтируем то, что можно отремонтировать», — рассказал Коваленко.
Плохая новость, по его словам, заключается в том, что зимой пик потребления электроэнергии еще больше, чем летом.
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«Здесь тоже мы зависим от температуры. Если зимой будет 10 в среднем, то это будет для нас счастье. Если будет -15 и больше, это для нас будет плохо. Потому что чем ниже температура, тем больше потребление отопления», — сказал Коваленко.
Он спрогнозировал, что зимой генерационный дефицит может составить 30−35%.
«Если отвечать на вопрос: шесть-пять часов света для потребителей в день — это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться исходя из того, что будет 5−6 часов в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз», — сказал гендиректор Yasno.
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Он также рассказал, что летом пик потребления электроэнергии на 30% больше, чем в марте-апреле — прежде всего из-за использования кондиционеров, а также из-за ремонта атомной генерации. В настоящее время дефицит электричества составляет от 15 до 25%.
В межсезонье — в сентябре и начале октября — ситуация будет лучше, поскольку потребление снизится.
По материалам:
Слово і Діло
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