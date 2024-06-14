Энергоатом предупредил о возможном дефиците генерации — Finance.ua
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Энергоатом предупредил о возможном дефиците генерации

Энергетика
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Энергоатом предупредил о возможном дефиците генерации
Энергоатом предупредил о возможном дефиците генерации
В скором времени в Украине отключат на ремонт энергоблок на одной из АЭС. Это может повлиять на ситуацию в энергосистеме.
Об этом сообщил Энергоатом.
«В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться», — говорится в сообщении.
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При этом в компании добавили, что с другой стороны именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии.
Утверждается, что сейчас Энергоатом ремонтирует энергоблоки с опережением графиков. Уже завершены ремонты трех блоков мощностью 2420 МВт. Еще пять энергоблоков нужно отремонтировать.
«Общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 суток от запланированного. В результате АЭС произвели дополнительные 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив продолжительность отключений в июне», — добавили в компании.
По материалам:
Корреспондент.net
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