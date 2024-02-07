В январе Украина получила менее всего финпомощи с начала большой войны — Finance.ua
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В январе Украина получила менее всего финпомощи с начала большой войны

Казна и Политика
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В январе Украина получила менее всего финпомощи с начала большой войны
В январе Украина получила менее всего финпомощи с начала большой войны
В январе Украина получила только $390 млн внешнего финансирования от Японии, из них 90 млн — грант, остальное — кредит. Основным источником дополнительного финансирования потребностей государственного бюджета были проданные государственные облигации.
Об этом пишут эксперты Центра экономической стратегии в Telegram-канале.
«В то же время потребность в дополнительном финансировании государственного бюджета также стремительно сократилась в январе. Дефицит государственного бюджета был наименьшим с начала полномасштабного вторжения и составил всего $480 млн», — говорится в сообщении.
Инфографика: ces.org.ua
Инфографика: ces.org.ua

Почему уменьшилась потребность во внешнем финансировании

С одной стороны, сокращению дефицита способствовало перевыполнение бюджетных планов по доходам. Доходы госбюджета в январе перевыполнили на 18,3 млрд грн (+73% к январю 2023 года).
В первую очередь выросли поступления от внутреннего НДС и НДС на импорт. Среди возможных причин роста — разблокирование польской границы и рекордно большие оборонные расходы в декабре.
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Кроме того, существенно сократили бюджетные расходы. В январе 2024 года бюджетные расходы составили 169,3 млрд грн — на 12,8% меньше, чем в январе 2023 года.
Инфографика: ces.org.ua
Инфографика: ces.org.ua
Глава комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявляет, что для такого сокращения определенный процент плановых расходов заморозили, но критически важные расходы на оборону и социальную защиту профинансировали в полном объеме.
Это позволит протянуть месяц-два до того, пока поступление иностранной помощи не восстановится в приемлемых объемах.

Когда ожидается помощь

Украина рассчитывает к концу І квартала получить €4,5 млрд от Евросоюза.
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1 февраля лидеры всех 27 стран-членов ЕС согласовали четырехлетний пакет помощи Украине на €50 млрд. Точные условия программы финансирования будут определены позже; Украина рассчитывает в 2024 году получить €18 млрд бюджетного финансирования от ЕС, из них €4,5 млрд уже в марте.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с начала полномасштабной войны финансовая, гуманитарная и военная помощь Украине от Европейского Союза составила около 85 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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