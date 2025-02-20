В январе 2025 года позиции доллара США в мировой торговле укрепились — Finance.ua
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В январе 2025 года позиции доллара США в мировой торговле укрепились

Валюта
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В январе 2025 года позиции доллара США в мировой торговле укрепились
В январе 2025 года позиции доллара США в мировой торговле укрепились
В январе 2025 года позиции доллара США в мировой торговле укрепились. Переводы в долларах впервые превысили 50% всего международного валютного трафика, отправленного через сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT.
Об этом сообщает Bloomberg.

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Доля платежей по всему миру с участием доллара выросла до 50,2% в январе по сравнению с 49,1% месяцем ранее.
Это самый высокий показатель с тех пор, как консорциум со штаб-квартирой в Бельгии пересмотрел способ сбора данных о транзакциях в середине 2023 года.
В январе 2025 года позиции доллара США в мировой торговле укрепились
Будучи основной резервной валютой мира, доллар продолжает занимать подавляющее количество трафика на SWIFT. За последние около полутора лет он составлял в среднем около 48% от общего мирового трафика. Следующая по величине валюта, евро, занимает в среднем около 23%, за ним следует британский фунт с 7,1%.
В январе 2025 года позиции доллара США в мировой торговле укрепились
Данные по валютным курсам подчеркивают экономические реалии, лежащие в основе центральной роли доллара в международной торговле, в то время как разгораются дебаты о поиске способов избежать использования американской валюты.
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«Если появится альтернатива доллару, она не может быть просто такой же хорошей, как доллар. Она должна быть лучше», — сказал Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex.

Система SWIFT

SWIFT используется глобальными банками для отправки сообщений друг другу при управлении валютными соглашениями. SWIFT начал собирать данные в 2010 году, но цифры с июля 2023 года отражают техническую корректировку того, как он отслеживает цифры, на основе недавно пересмотренных стандартов торговой отчетности.
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Конечно, далеко не все транзакции на валютном рынке объемом 7,5 трлн долларов в день проводят через SWIFT, который в 2022 году исключил из сервиса несколько крупных российских банков после вторжения в Украину. Однако данные проливают свет на огромные потоки денег, которые управляют торговлей.
Согласно последнему ежегодному обзору, опубликованному в июне 2024 года, в 2023 году через SWIFT было отправлено около 11,9 млрд торговых инструкций. Это больше, чем 11,2 млрд годом ранее.
По материалам:
РБК-Україна
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