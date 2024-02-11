В январе 2024 года усилилась конкуренция в украинской IT-сфере — DOU (инфографика) — Finance.ua
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В январе 2024 года усилилась конкуренция в украинской IT-сфере — DOU (инфографика)

Личные финансы
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В январе 2024 года усилилась конкуренция в украинской IT-сфере — DOU (инфографика)
В январе 2024 года усилилась конкуренция в украинской IT-сфере — DOU (инфографика), Фото: work.ua
В январе 2024 г. на DOU опубликовали 5057 вакансий, что на 1665 больше, чем в декабре. Несмотря на это, в 23 категориях увеличилась конкуренция, особенно у Front-end — 110,7.
Об этом сообщает DOU.
Одной из причин является оживление рынка после новогодних праздников и акция для компаний по размещению вакансий на сайте.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Несмотря на незначительное уменьшение среднего количества откликов (до 101), усилилась конкуренция в QA среди кандидатов с опытом 1−3 года.
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Несмотря на рост количества вакансий в январе, до рекордных 63 откликов всех кандидатов усилилась конкуренция среди проджект-менеджеров, кроме тех, у которых более 5 лет опыта.
Среди дизайнеров среднее количество откликов было 44,8. Наиболее активными в январе стали начинающие с числом в 132 отклика на вакансию. В декабре — 18.
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Наименьшая конкуренция в нетехнических категориях в SEO и маркетинге. В январе она незначительно увеличилась в категориях HR, Office Manager, Finance. У HR — до 56 откликов, несмотря на некоторый рост вакансий (+43).
Напомним, кандидаты с опытом 7 и более лет могли претендовать на $5500 в среднем, теперь это $5000. Кандидаты с опытом 5−7 лет потеряли всего 100 долларов по сравнению с прошлым годом, а те, кто имеет за плечами 3−5 лет, готовы уступить $500.
По материалам:
dev.ua
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