В январе 2024 года усилилась конкуренция в украинской IT-сфере — DOU (инфографика) Сегодня 17:09 — Личные финансы

В январе 2024 года усилилась конкуренция в украинской IT-сфере — DOU (инфографика), Фото: work.ua

В январе 2024 г. на DOU опубликовали 5057 вакансий, что на 1665 больше, чем в декабре. Несмотря на это, в 23 категориях увеличилась конкуренция, особенно у Front-end — 110,7.

Об этом сообщает DOU.

Одной из причин является оживление рынка после новогодних праздников и акция для компаний по размещению вакансий на сайте.

Инфографика: DOU

Несмотря на незначительное уменьшение среднего количества откликов (до 101), усилилась конкуренция в QA среди кандидатов с опытом 1−3 года.

Несмотря на рост количества вакансий в январе, до рекордных 63 откликов всех кандидатов усилилась конкуренция среди проджект-менеджеров, кроме тех, у которых более 5 лет опыта.

Среди дизайнеров среднее количество откликов было 44,8. Наиболее активными в январе стали начинающие с числом в 132 отклика на вакансию. В декабре — 18.

Читайте также Самые популярные страны мира для удаленных работников

Наименьшая конкуренция в нетехнических категориях в SEO и маркетинге. В январе она незначительно увеличилась в категориях HR, Office Manager, Finance. У HR — до 56 откликов, несмотря на некоторый рост вакансий (+43).

Напомним, кандидаты с опытом 7 и более лет могли претендовать на $5500 в среднем, теперь это $5000. Кандидаты с опытом 5−7 лет потеряли всего 100 долларов по сравнению с прошлым годом, а те, кто имеет за плечами 3−5 лет, готовы уступить $500.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.