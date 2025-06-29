В восьмом обновлении Samsung добавит новую функцию защиты аккумулятора — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В восьмом обновлении Samsung добавит новую функцию защиты аккумулятора

Технологии&Авто
8
В восьмом обновлении Samsung добавит новую функцию защиты аккумулятора
В восьмом обновлении Samsung добавит новую функцию защиты аккумулятора
Литий-ионные батареи в смартфонах имеют фиксированное количество циклов зарядки/разрядки. Для продления срока службы аккумулятора разработчики добавляют программное обеспечение, которое не позволяет телефону разряжаться и заряжаться полностью.
Об этом пишет Sammy Fans.
Читайте также
Компания Samsung также сообщила ранее: срок службы аккумулятора может сократиться, если держать телефон постоянно заряженным на 100%.
Чтобы предотвратить это, в операционной системе One UI 7 уже есть защита батареи, но обновление One UI 8 повысит эффективность этой функции.
Программное обеспечение One UI 7 позволяло пользователю выбирать между тремя сценариями защиты:
  1. Базовый — при зарядке на 100% процесс останавливается и возобновляется, когда аккумулятор садится на 5%;
  2. Адаптивный — зависит от активности пользователя. Ночью телефон держит заряд на 80% и переходит в базовый режим перед ориентировочным пробуждением владельца;
  3. Максимальный — в этом режиме пользователь с помощью ползунка на экране сам устанавливает ограничения, на сколько будет заряжаться его смартфон. Это может быть 80%, 85%, 90% и 95%.
В операционной системе One UI 8 можно ожидать, что адаптивный режим станет частью базового.
Читайте также
Если пробуждение прогнозированное, смартфон действует по второму сценарию.
Когда смартфон не может предугадать время активности владельца, он переходит в первый защитный режим.
По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems