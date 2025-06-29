В восьмом обновлении Samsung добавит новую функцию защиты аккумулятора — Finance.ua

В восьмом обновлении Samsung добавит новую функцию защиты аккумулятора Сегодня 04:17 — Технологии&Авто

В восьмом обновлении Samsung добавит новую функцию защиты аккумулятора

Литий-ионные батареи в смартфонах имеют фиксированное количество циклов зарядки/разрядки. Для продления срока службы аккумулятора разработчики добавляют программное обеспечение, которое не позволяет телефону разряжаться и заряжаться полностью.

Об этом пишет Sammy Fans.

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Компания Samsung также сообщила ранее: срок службы аккумулятора может сократиться, если держать телефон постоянно заряженным на 100%.

Чтобы предотвратить это, в операционной системе One UI 7 уже есть защита батареи, но обновление One UI 8 повысит эффективность этой функции.

Программное обеспечение One UI 7 позволяло пользователю выбирать между тремя сценариями защиты:

Базовый — при зарядке на 100% процесс останавливается и возобновляется, когда аккумулятор садится на 5%; Адаптивный — зависит от активности пользователя. Ночью телефон держит заряд на 80% и переходит в базовый режим перед ориентировочным пробуждением владельца; Максимальный — в этом режиме пользователь с помощью ползунка на экране сам устанавливает ограничения, на сколько будет заряжаться его смартфон. Это может быть 80%, 85%, 90% и 95%.

В операционной системе One UI 8 можно ожидать, что адаптивный режим станет частью базового.

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Если пробуждение прогнозированное, смартфон действует по второму сценарию.

Когда смартфон не может предугадать время активности владельца, он переходит в первый защитный режим.

Дзеркало Тижня По материалам:

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