Samsung рассматривает платную модель Galaxy AI: анонс ожидается к концу 2025 года — Finance.ua

Samsung рассматривает платную модель Galaxy AI: анонс ожидается к концу 2025 года 24.06.2025, 01:14 — Технологии&Авто

Samsung рассматривает платную модель Galaxy AI: анонс ожидается к концу 2025 года

Компания Samsung до сих пор утверждала, что функции Galaxy AI будут доступны пользователям бесплатно до конца 2025 года, оставляя открытой возможность взимания платы за ИИ. Хотя южнокорейский технологический гигант пока официально не раскрывает свои планы, новый слух утверждает, что конкретная информация о ценах на этот функционал будет объявлена ​​в третьем квартале этого года.

Поскольку до конца года осталось менее полугода, вполне вероятно, что вскоре появится больше информации о ценовой политике, которую Samsung намерена реализовать для пакета Galaxy AI. При этом пока еще до конца не ясно, будет ли этот функционал действительно платным. Дело в том, что в недавнем отчете утверждалось, что компания не намерена двигаться в этом направлении, оставив Galaxy AI бесплатным навсегда.

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Ссылаясь на аналитиков отрасли, корейские СМИ теперь сообщают, что Samsung опубликует подробную информацию о своей ценовой политике для Galaxy AI до третьего квартала этого года. Возможно, компания сделает платными не все функции. Не исключено, что взимать деньги будут только за продвинутые опции, такие как видео AI, требующие большой вычислительной мощности. Даже такие компании как Honor и Google сделали генерацию видео AI платной.

Возможно, Samsung предоставит некоторые подробности о функциях, которые могут стать платными, во время мероприятия Unpacked в следующем месяце. Там могут рассказать о новых возможностях Galaxy AI, которые будут доступны в будущих сложных устройствах.

iTechua По материалам:

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