В Volvo рассказали, когда появятся первые действительно автономные автомобили — Finance.ua

В Volvo рассказали, когда появятся первые действительно автономные автомобили 27.01.2023, 00:39 — Технологии&Авто

В Volvo рассказали, когда появятся первые действительно автономные автомобили

По словам генерального директора Volvo Джима Роуэна, до полностью автономных автомобилей еще «далеко», несмотря на зрелость технологии. Он также сказал, что нынешняя система классификации беспилотных автомобилей на пять уровней является «чепухой», и что необоснованные заявления по разработке беспилотных автомобилей больше не завышают стоимость акций, как это было несколько лет назад.

В интервью австралийским СМИ бывший руководитель Dyson объяснил, что существует только два уровня автономности: с руками на руле (Advanced Driver Assist Systems или ADAS) и руками вне руля (Autonomous Driving или AD).

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Он также сказал, что технология полной автономии уже есть, но проблема заключается в нормативных актах, которые пока не позволяют полную автономию.

«Вы, наверное, увидите, что это будет первое место, куда можно попасть в полном AD. Почти как служба такси. Вы знаете, вы запрыгиваете, нет водителя или вы можете убрать руки и использовать собственную систему AD. Но ездить по городу, где есть школы и дорожные работы, где каждый день происходит много изменений? Я думаю, что это очень далеко», — сказал Роуэн в интервью изданию Car Expert.

Позиция Роуэна отражает предыдущие взгляды бывшего генерального директора Volvo Хакана Самуэльссона по этому вопросу, отметив, что общественное восприятие автономных автомобилей не столь позитивно, как некоторые могут считать. Многие люди до сих пор скептически относятся к технологии и обеспокоены ее безопасностью.

Но это не значит, что Volvo прекратит разработку данной технологии. Компания по-прежнему разрабатывает пакет программного обеспечения, который приведет к технологии полностью автономного вождения.

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«С точки зрения технологий, я почти уверен, что у нас будет технология для этого, когда законодательство позволит при определенных условиях», — добавил Роуэн.

Телеканал 24 По материалам:

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