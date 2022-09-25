С 2014 года стартапы автономных автомобилей привлекли более $50 млрд инвестиций — Finance.ua
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С 2014 года стартапы автономных автомобилей привлекли более $50 млрд инвестиций

Фондовый рынок
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С 2014 года стартапы автономных автомобилей привлекли более $50 млрд инвестиций
С 2014 года стартапы автономных автомобилей привлекли более $50 млрд инвестиций
В целом в мире в частные компании, занимающиеся разработкой технологий автономных автомобилей, с 2014 года инвестировали более $53 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой обзор рынка.
Большая часть таких стартапов уже начали пилотные или коммерческие запуски своих проектов, но часть ожидает получения разрешений от государственных регуляторов рынка.
В основном в стартапы, занимающиеся разработкой технологий автономных автомобилей, инвестируют крупные автопроизводители. Однако другие сферы экономики также нуждаются в таких технологиях.
К примеру, недавно компания Nuro, занимающаяся беспилотной доставкой, объявила о партнерстве с сервисом такси Uber. Компания опробовала первые версии своего программного обеспечения на автомобилях, ожидая федерального одобрения разрешения ее специального транспортного средства на дорогах общего пользования.
«Как и в любой развивающейся отрасли, не каждая компания будет успешной, и в индустрии самодвижения, вероятно, будет много консолидации. Однако в конкретных областях применения, географических регионах и бизнес-моделях будет много успешных компаний, поэтому мировые автомобильные гиганты стремятся получить свою долю», — отмечают аналитики Bloomberg.
Эксперты прогнозируют, что к 2040 году на долю автономных транспортных средств будет приходиться около 8% всего расстояния, пройденного пассажирскими автомобилями.
По материалам:
Діло
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