Honda разрабатывает технологию автономного управления автомобилем с искусственным интеллектом — Finance.ua
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Honda разрабатывает технологию автономного управления автомобилем с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Honda разрабатывает технологию автономного управления автомобилем с искусственным интеллектом
Honda разрабатывает технологию автономного управления автомобилем с искусственным интеллектом
Японская автомобилестроительная компания Honda разрабатывает систему автономного вождения с использованием искусственного интеллекта.
Об этом сообщает NHK.
Как отмечается, в этой системе применяются камеры, помогающие транспортному средству лучше распознавать окружающую ситуацию, в том числе другие автомобили и пешеходов. По информации компании, это приведет к снижению производственных затрат, поскольку эта система не нуждается в сенсорах или высокоточных картах.
Это последний по времени шаг компании для внедрения технологии автономного управления в коммерческих целях.
Honda планирует также разрабатывать системы с искусственным интеллектом, чтобы они могли понимать язык и жесты человека, облегчая пассажирам подачу команд транспортному средству.
Honda начнет тестирование системы в Японии в ноябре и будет стремиться к внедрению технологии на практике к 2030 году.
По материалам:
Укрінформ
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