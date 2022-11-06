Honda разрабатывает технологию автономного управления автомобилем с искусственным интеллектом — Finance.ua

Honda разрабатывает технологию автономного управления автомобилем с искусственным интеллектом Сегодня 02:23 — Технологии&Авто

Honda разрабатывает технологию автономного управления автомобилем с искусственным интеллектом

Японская автомобилестроительная компания Honda разрабатывает систему автономного вождения с использованием искусственного интеллекта.

Об этом сообщает NHK

Как отмечается, в этой системе применяются камеры, помогающие транспортному средству лучше распознавать окружающую ситуацию, в том числе другие автомобили и пешеходов. По информации компании, это приведет к снижению производственных затрат, поскольку эта система не нуждается в сенсорах или высокоточных картах.

Это последний по времени шаг компании для внедрения технологии автономного управления в коммерческих целях.

Honda планирует также разрабатывать системы с искусственным интеллектом, чтобы они могли понимать язык и жесты человека, облегчая пассажирам подачу команд транспортному средству.

Honda начнет тестирование системы в Японии в ноябре и будет стремиться к внедрению технологии на практике к 2030 году.

Укрінформ По материалам:

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