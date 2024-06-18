В Вильнюсе из-за нехватки водителей будут тестировать беспилотный автобус — Finance.ua
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В Вильнюсе из-за нехватки водителей будут тестировать беспилотный автобус

Технологии&Авто
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Осенью в вильнюсском районе Ужупис в течение двух месяцев регулярно будет курсировать автономный автобус без водителя.
Об этом сообщает LRT.
Представительница Вильнюсской муниципальной компании Susisiekimo Paslaugos Солвейга Станкявичене отметила, что компания обязалась протестировать регулярный маршрут с беспилотным автобусом в рамках проекта европейской интеграции общественного транспорта.
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«Недостаток водителей заставляет нас рассматривать другие виды общественного транспорта в городе», — сказала она.
По словам Станкявичене, ожидается, что автобус, который будет иметь 6−8 мест для сидения и может перевозить до 12 пассажиров, будет курсировать по улицам Ужуписа в течение двух месяцев осенью, бесплатно доставляя пассажиров до автобусных остановок на более оживленных прилегающих улицах.
Испытание автономного автобуса должно начаться во второй половине сентября.
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Муниципалитет выделил 80 тысяч евро на аренду транспортного средства и установку временных автобусных остановок в Ужуписе.
По словам Станкявичене, пилотный проект покажет, могут ли такие автобусы стать постоянным дополнением к столичной системе общественного транспорта в будущем.
«Этим проектом мы хотим протестировать как инфраструктуру Вильнюса, так и существующую систему общественного транспорта, чтобы понять, стоит ли нам вкладывать деньги в этот тип транспортных средств», — объяснила она.
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По ее словам, автономный автобус будет арендован у иностранных компаний, поскольку в Литве нет компаний, которые могли бы взять его в лизинг.
Автономные автобусы регулярно курсируют в столице Финляндии Хельсинки, а также на территории университета Тампере, норвежского Ставангера и ранее были протестированы в немецких городах.
По материалам:
Європейська правда
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