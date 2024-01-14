Aurora завершила разработку беспилотных грузовиков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Aurora завершила разработку беспилотных грузовиков

Технологии&Авто
10
Aurora завершила разработку беспилотных грузовиков
Aurora завершила разработку беспилотных грузовиков
Компания Aurora Innovation, являющаяся разработчиком беспилотных автомобилей, объявила об успешном завершении разработки дизайна, архитектуры и аппаратной части своего амбициозного проекта Aurora Driver.
Об этом сообщает Speka со ссылкой на The Verge.
Эта передовая технология станет основой для будущей линейки беспилотных тягачей с полуприцепом, которую компания планирует выпускать в партнерстве с немецким производителем Continental, начиная с 2027 года.
Основанная в 2017 году бывшими работниками Uber, Tesla и Waymo, Aurora Innovation подтвердила свои планы развертывания небольшого парка полностью беспилотных грузовиков до конца 2024 года.
Читайте также
После завершения разработки проекта компания намерена выпустить «тысячи» таких машин в течение следующих трех лет.
В апреле 2023 года Aurora объявила о совместном проекте с Continental, который позволит расширить производственные возможности компании. Также были заключены соглашения с Volvo и Paccar по поставкам систем автопилота для их грузовых машин.
Aurora сосредоточена на разработке и испытании прототипов на своем предприятии в техасском Нью-Браунфелсе.
Continental возьмет на себя задачи индустриализации и проверки технологий Aurora, а также резервной системы, которая позволит водителям управлять машиной в ручном режиме в случае неисправности оборудования.
По материалам:
Speka
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.