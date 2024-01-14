Aurora завершила разработку беспилотных грузовиков — Finance.ua

Aurora завершила разработку беспилотных грузовиков Сегодня 04:27 — Технологии&Авто

Aurora завершила разработку беспилотных грузовиков

Компания Aurora Innovation, являющаяся разработчиком беспилотных автомобилей, объявила об успешном завершении разработки дизайна, архитектуры и аппаратной части своего амбициозного проекта Aurora Driver.

Об этом сообщает Speka со ссылкой на The Verge.

Эта передовая технология станет основой для будущей линейки беспилотных тягачей с полуприцепом, которую компания планирует выпускать в партнерстве с немецким производителем Continental, начиная с 2027 года.

Основанная в 2017 году бывшими работниками Uber, Tesla и Waymo, Aurora Innovation подтвердила свои планы развертывания небольшого парка полностью беспилотных грузовиков до конца 2024 года.

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После завершения разработки проекта компания намерена выпустить «тысячи» таких машин в течение следующих трех лет.

В апреле 2023 года Aurora объявила о совместном проекте с Continental, который позволит расширить производственные возможности компании. Также были заключены соглашения с Volvo и Paccar по поставкам систем автопилота для их грузовых машин.

Aurora сосредоточена на разработке и испытании прототипов на своем предприятии в техасском Нью-Браунфелсе.

Continental возьмет на себя задачи индустриализации и проверки технологий Aurora, а также резервной системы, которая позволит водителям управлять машиной в ручном режиме в случае неисправности оборудования.

Speka По материалам:

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