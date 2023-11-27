Вертикальный взлет и посадка: в Китае разработали новый тип беспилотника — Finance.ua

Вертикальный взлет и посадка: в Китае разработали новый тип беспилотника Сегодня 05:26 — Технологии&Авто

Вертикальный взлет и посадка: в Китае разработали новый тип беспилотника, Фото: english.news.cn

Китайская компания-производитель дронов Changchun Changguang Boxiang UAV разработала новый тип беспилотного летательного аппарата, у которого две пары неподвижных крыльев и несколько винтов и который способен вертикально взлетать и приземляться.

Об этом сообщает Xinhua.

Дрон способен быстро совершать вертикальные взлет и посадку и обладает улучшенной ветро- и морозостойкостью, благодаря чему способен подниматься на высоту до 5,5 км.

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Новый беспилотный летательный аппарат характеризуется небольшими размерами, малым весом и легкостью сборки. Продолжительность его полета составляет до 12 часов.

Он может использоваться во многих сценариях, таких как аварийно-спасательные работы, проверка промышленной инфраструктуры, геодезия и картографирование.

Большинство существующих моделей беспилотных летательных аппаратов запускается с помощью катапульты.

Укрінформ По материалам:

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