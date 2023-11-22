В Украине уже работают около 200 производителей беспилотников — Finance.ua

В Украине уже работают около 200 производителей беспилотников Сегодня 07:49 — Фондовый рынок

В Украине уже работают около 200 производителей беспилотников

Сегодня в Украине около 200 компаний занимаются производством беспилотников; некоторые из них уже наладили конвейерное производство приборов.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Сегодня в Украине действует около 200 компаний по производству беспилотников. Новые появляются практически каждый месяц. У нас есть отдельный проект Brave1, предоставляющий гранты для старта таких компаний, плюс появляются венчурные фонды, предоставляющие финансирование таким стартапам. Увеличивается финансирование и со стороны государства, от Министерства обороны и других органов сил обороны, которые закупают БпЛА», — сказал Федоров.

Читайте также Украинских беспилотников Sirko за $3000 начнут производить втрое больше

Он отметил, что информация об открытии новых производств закрыта для широких масс, но заверил, что потенциал отечественного производства в этой сфере растет. В частности, некоторые компании уже наладили конвейерное производство приборов, объемы которого в редких случаях достигают 10 тыс. единиц.

«У нас строятся новые заводы и мы видим, что потенциал производства растет. У нас уже есть конвейерное производство в тысячах единиц такой техники, есть даже и в десятках тысяч в определенной категории, просто такие вещи мы не можем громко анонсировать. Но фронту нужно больше дронов. Поэтому мы постоянно размышляем о том, что нам нужно еще сделать, с точки зрения инноваций, налогов, увеличения финансирования, привлечения партнеров, чтобы еще больше производить дронов для Сил обороны», — отметил вице-премьер.

Он добавил, что, в отличие от россии, производство беспилотников у нас находится на несколько ином уровне развития. В то время как россияне готовились много лет и вкладывали средства в развитие этого сектора ВПК, на Украине рынок открылся фактически в прошлом году.

«Например, сегодня ведущую позицию в одной из категорий БПЛА занимает компания, которой еще не существовало в прошлом году. Если мы продолжим в таком темпе работать, то на этой дистанции мы не просто догоним россию», — сказал Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.