Украинских беспилотников Sirko за $3000 начнут производить втрое больше — Finance.ua

Украинских беспилотников Sirko за $3000 начнут производить втрое больше Сегодня 23:05 — Технологии&Авто

Украинских беспилотников Sirko за $3000 начнут производить втрое больше

Украинская компания Skyssist объявила о запуске производства дронов Sirko. Как стало известно, украинская компания готовится в три раза увеличить выпуск БПЛА.

Это украинский беспилотный летательный аппарат, который используется для коррекции огня, разведки и наблюдения. Он весит всего 1,3 кг и может перемещаться незаметно для радаров противника. Корпус дрона изготовлен из полимерных материалов. Размах крыльев составляет всего 90 см.

Для запуска беспилотника используется катапульта. Летательный аппарат может провести в воздухе более 90 минут, дальность действия — более 100 км. Для этого предусмотрен аккумулятор емкостью 12,6 А*ч. Максимальная скорость составляет 34 м/с, а крейсерская — 21 м/с. Дальность передачи видеопотока достигает 25 км.

Для производства Sirko компания импортирует компоненты из Китая, Канады, Израиля и Тайваня.

Ранее Игорь Криничко, глава наблюдательного совета Skyassist, заявил о производстве 800−1000 дронов в месяц. Однако компания уже подготовила две производственные линии и готовится к их запуску. Это позволит ежемесячно выпускать до 3000 беспилотников Sirko.

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Стоимость одного дрона составляет $3000. Комплект с оборудованием (антенна видеосвязи и антенна телеметрии) и аксессуарами (сумка, аккумулятор, кабель, запасные винты, адаптер питания) стоит $4000. Также компания предлагает комплексы, состоящие из двух и трех БПЛА за $6500 и $9250 соответственно.

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