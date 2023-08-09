Украинских беспилотников Sirko за $3000 начнут производить втрое больше — Finance.ua
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Украинских беспилотников Sirko за $3000 начнут производить втрое больше

Технологии&Авто
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Украинских беспилотников Sirko за $3000 начнут производить втрое больше
Украинских беспилотников Sirko за $3000 начнут производить втрое больше
Украинская компания Skyssist объявила о запуске производства дронов Sirko. Как стало известно, украинская компания готовится в три раза увеличить выпуск БПЛА.
Это украинский беспилотный летательный аппарат, который используется для коррекции огня, разведки и наблюдения. Он весит всего 1,3 кг и может перемещаться незаметно для радаров противника. Корпус дрона изготовлен из полимерных материалов. Размах крыльев составляет всего 90 см.
Для запуска беспилотника используется катапульта. Летательный аппарат может провести в воздухе более 90 минут, дальность действия — более 100 км. Для этого предусмотрен аккумулятор емкостью 12,6 А*ч. Максимальная скорость составляет 34 м/с, а крейсерская — 21 м/с. Дальность передачи видеопотока достигает 25 км.
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Для производства Sirko компания импортирует компоненты из Китая, Канады, Израиля и Тайваня.
Ранее Игорь Криничко, глава наблюдательного совета Skyassist, заявил о производстве 800−1000 дронов в месяц. Однако компания уже подготовила две производственные линии и готовится к их запуску. Это позволит ежемесячно выпускать до 3000 беспилотников Sirko.
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Стоимость одного дрона составляет $3000. Комплект с оборудованием (антенна видеосвязи и антенна телеметрии) и аксессуарами (сумка, аккумулятор, кабель, запасные винты, адаптер питания) стоит $4000. Также компания предлагает комплексы, состоящие из двух и трех БПЛА за $6500 и $9250 соответственно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
hi-tech.ua
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