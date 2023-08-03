В Украине разработали БПЛА, устойчивый к РЭБ врага (фото) — Finance.ua

В Украине разработали БПЛА, устойчивый к РЭБ врага (фото) Сегодня 17:40 — Технологии&Авто

В Украине разработали БПЛА, устойчивый к РЭБ врага (фото), Фото: SkyLab

Украинская компания SkyLab разработала и представила новую модификацию БПЛА «Shoolika mk6». Его главная особенность — устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) врага. Shoolika mk6 получил официальный протокол РЭБусточивости, который предоставляется с участием членов комиссии Министерства обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании

Анализируя иностранные образцы ударных беспилотников, а также учитывая потребности и отзывы украинских военных, которые применяют БПЛА и другие устройства на передовой, был сделан коптер Shoolika mk6.

Фото: SkyLab

«Война ведется по всем направлениям с использованием современных технологий и их противодействия. Поэтому украинские воины должны быть оснащены разработками, которые будут иметь средства и передовые технологии для противодействия и ослабления врага», — комментирует Евгений Рвачев, основатель и руководитель SkyLab.

По его словам, РЭБусточивость коптера достигается благодаря устойчивым к помехам модулям связи, являющимся собственной разработкой SkyLab.

«Для обеспечения подразделений на линии фронта такими дронами нам необходима синергия с государством, а именно Государственный оборонный заказ», — добавил он.

Фото: SkyLab

Производство партии из десяти РЭБусточивых коптеров SkyLab длится около трех недель. В этот срок входит сборка, прошивка, калибровка, тестирование и упаковка продукта. В среднем стоимость производства одного коптера составляет около $25−30 тыс.

В ближайших планах компании масштабирование производства коптера Shoolika MK6, налаживание работы с Государственными оборонными заказами и открытие офиса в Европе. Также в компании сейчас направлены на модификации одной модели дронов, для использования одного прибора для выполнения различных военных миссий.

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