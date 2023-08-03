В Украине разработали БПЛА, устойчивый к РЭБ врага (фото) — Finance.ua
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В Украине разработали БПЛА, устойчивый к РЭБ врага (фото)

Технологии&Авто
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В Украине разработали БПЛА, устойчивый к РЭБ врага (фото)
В Украине разработали БПЛА, устойчивый к РЭБ врага (фото), Фото: SkyLab
Украинская компания SkyLab разработала и представила новую модификацию БПЛА «Shoolika mk6». Его главная особенность — устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) врага. Shoolika mk6 получил официальный протокол РЭБусточивости, который предоставляется с участием членов комиссии Министерства обороны Украины.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Анализируя иностранные образцы ударных беспилотников, а также учитывая потребности и отзывы украинских военных, которые применяют БПЛА и другие устройства на передовой, был сделан коптер Shoolika mk6.
Фото: SkyLab
Фото: SkyLab
«Война ведется по всем направлениям с использованием современных технологий и их противодействия. Поэтому украинские воины должны быть оснащены разработками, которые будут иметь средства и передовые технологии для противодействия и ослабления врага», — комментирует Евгений Рвачев, основатель и руководитель SkyLab.
По его словам, РЭБусточивость коптера достигается благодаря устойчивым к помехам модулям связи, являющимся собственной разработкой SkyLab.
«Для обеспечения подразделений на линии фронта такими дронами нам необходима синергия с государством, а именно Государственный оборонный заказ», — добавил он.
Фото: SkyLab
Фото: SkyLab
Производство партии из десяти РЭБусточивых коптеров SkyLab длится около трех недель. В этот срок входит сборка, прошивка, калибровка, тестирование и упаковка продукта. В среднем стоимость производства одного коптера составляет около $25−30 тыс.
В ближайших планах компании масштабирование производства коптера Shoolika MK6, налаживание работы с Государственными оборонными заказами и открытие офиса в Европе. Также в компании сейчас направлены на модификации одной модели дронов, для использования одного прибора для выполнения различных военных миссий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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