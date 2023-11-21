Дело Укргазбанка: на «Армию дронов» направят ₴15 миллионов от восьми осужденных — Finance.ua

Дело Укргазбанка: на «Армию дронов» направят ₴15 миллионов от восьми осужденных Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Специализированная антикоррупционная прокуратура направит 15 млн грн на проект Вооруженных сил Украины «Армия дронов» от осужденных в рамках расследования уголовного производства по незаконному выводу средств из АБ «Укргазбанк».

Как передает Укринформ, об этом САП сообщает в Фейсбуке.

«Специализированная антикоррупционная прокуратура продолжает направлять средства на счет «Оборона» Национальной платформы UNITED24 — еще почти 15 млн грн будет перечислено на проект Вооруженных сил Украины « Армия дронов », которые должны уплатить осужденные в соответствии с первыми обвинительными приговорами в рамках расследования уголовного дела средств из АБ «Укргазбанк», — говорится в сообщении.

Как напомнили в САП, в течение 2014−2020 годов бывшее руководство банка и другие лица под видом выплаты средств за услуги за привлечение клиентов банка (агентские услуги), которые на самом деле не предоставлялись, завладели 205 млн грн.

САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении 16 лицам, которые привлекались к участию в этой «агентской схеме», среди которых бывший глава Национального банка Украины, заместитель министра юстиции и первый заместитель генерального прокурора.

Из числа подозреваемых восемь решили пойти на сотрудничество со стороной обвинения. Эти подозреваемые согласились предоставить обличительные показания, в том числе относительно отсутствия услуг, за которые банком выплачивались средства, а также лиц, причастных к причинению убытков в 205 млн грн.

Одновременно подозреваемые обязались частично возместить ущерб и осуществить донаты в поддержку ВСУ.

Как следствие, САП в Высший антикоррупционный суд на протяжении августа 2023 года направило три обвинительных заключения и восемь соглашений о признании виновности.

ВАКС вынес приговоры, которыми утверждены такие соглашения и привлечены к уголовной ответственности: два человека — по ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209, пять человек — по ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, один человек — по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Согласованные наказания связаны со штрафом и лишением свободы. Однако в связи с предоставлением разоблачительных показаний осужденных освободили от наказания с установкой испытательного срока.

Укрінформ По материалам:

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