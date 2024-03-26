В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по регулированию работы социальных сетей — Finance.ua

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по регулированию работы социальных сетей Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по регулированию работы социальных сетей

На рассмотрение Верховной Рады вынесен законопроект № 11 115 , которым предлагается отрегулировать деятельность платформ совместного доступа к информации, в частности, мессенджера «Телеграм». Соответствующая карточка появилась на сайте парламента.

Авторами законопроекта являются народные депутаты от разных фракций — от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий, Ростислав Павленко, Михаил Бондарь, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Фриз, София Федина, от «Слуги народа» Никита Потураев, Людмила Марченко, от «Голоса» Юрчишин и Наталия Пипа, от «За будущее» Ирина Констанкевич.

В пояснительной записке отмечается, что предложенное действующим законом «О медиа» регулирование осталось неполным, что проявилось в невозможности эффективного реагирования со стороны государства на ряд проблем в информационной сфере.

«В условиях полномасштабной агрессии против Украины эти проблемы создают очевидные угрозы национальной безопасности. Этот законопроект призван предоставить государственным органам соответствующий инструментарий», — говорится в документе.

Законопроект устанавливает требования к провайдерам платформ общего доступа к информации по требованию раскрывать структуру своей собственности и источники финансирования. При этом условия не допускают деятельность в Украине субъектов в сфере медиа, принадлежащих или финансируемых резидентами государства-агрессора.

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Законопроект также предлагает установить законодательную презумпцию, согласно которой невозможность осуществить проверку из-за отсутствия коммуникации с провайдером (и из-за отсутствия представительства, и из-за непредоставления истребованных документов и информации) является основанием для признания структуры собственности такого провайдера непрозрачной.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица, а также предоставители финансовых услуг не имеют права использовать платформы общего доступа к информации с непрозрачной структурой собственности их провайдеров. Также не допускается установка указанных платформ и связанных с ними сервисов на устройствах, используемых для служебных целей, в соответствии с практикой некоторых стран ЕС и Швейцарии.

Законопроект направлен на рассмотрение профильного комитета.

УНН По материалам:

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