Telegram предварительно оценили более чем в $30 млрд, компания планирует провести IPO — Finance.ua
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Telegram предварительно оценили более чем в $30 млрд, компания планирует провести IPO

Фондовый рынок
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Telegram предварительно оценили более чем в $30 млрд, компания планирует провести IPO
Telegram предварительно оценили более чем в $30 млрд, компания планирует провести IPO
Telegram получил предварительную оценку более $30 млрд перед потенциальным IPO, а количество пользователей приложения достигает 900 млн.
Об этом рассказал основатель и владелец мессенджера Павел Дуров в интервью Financial Times.
Дуров отверг возможность продажи платформы, пока она изучает будущее первичное публичное размещение акций.
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«Основная причина, по которой мы начали монетизироваться, состоит в том, что мы хотели остаться независимыми, — сказал он. Говоря в целом, мы рассматриваем ценность IPO как средство демократизации доступа к стоимости Telegram».
По данным издания, Telegram, предположительно, будет стремиться к листингу в США, как только компания достигнет доходности и рыночные условия станут благоприятными. Дуров отказался комментировать сроки и возможное место проведения, но сказал, что Telegram «изучил несколько вариантов».
По материалам:
Mind
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