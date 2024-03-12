Telegram предварительно оценили более чем в $30 млрд, компания планирует провести IPO — Finance.ua

Telegram предварительно оценили более чем в $30 млрд, компания планирует провести IPO Сегодня 03:46 — Фондовый рынок

Telegram предварительно оценили более чем в $30 млрд, компания планирует провести IPO

Telegram получил предварительную оценку более $30 млрд перед потенциальным IPO, а количество пользователей приложения достигает 900 млн.

Об этом рассказал основатель и владелец мессенджера Павел Дуров в интервью Financial Times.

Дуров отверг возможность продажи платформы, пока она изучает будущее первичное публичное размещение акций.

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«Основная причина, по которой мы начали монетизироваться, состоит в том, что мы хотели остаться независимыми, — сказал он. Говоря в целом, мы рассматриваем ценность IPO как средство демократизации доступа к стоимости Telegram».

По данным издания, Telegram, предположительно, будет стремиться к листингу в США, как только компания достигнет доходности и рыночные условия станут благоприятными. Дуров отказался комментировать сроки и возможное место проведения, но сказал, что Telegram «изучил несколько вариантов».

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