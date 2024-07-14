В Венгрии планируется построить третий терминал в аэропорту Будапешта — Finance.ua

В Венгрии планируется построить третий терминал в аэропорту Будапешта Сегодня 22:16 — Фондовый рынок

В Венгрии планируется построить третий терминал в аэропорту Будапешта, Фото: freepik

Венгрия построит третий терминал в аэропорту Будапешта и будет развивать автомобильные и железнодорожные маршруты, связывающие его со столицей. Министр экономики Венгрии Мартон Надь заявил, что правительство стремится превратить аэропорт в большой хаб.

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, венгерская государственная компания Corvinus Zrt. и французский соинвестор Vinci Airports приобрели аэропорт Будапешта в прошлом месяце.

Corvinus Zrt. является мажоритарным владельцем с долей в 80%, в то время как его французский партнер владеет другой частью.

По оценкам новых владельцев, новый терминал будет готов не раньше 2032 года. За это время также должны построить новые дороги и железнодорожные пути вокруг него, что обойдется примерно в 2 миллиарда евро.

Надь также сообщил, что правительство ведет переговоры с Катарским инвестиционным управлением о покупке последней доли в аэропорту в размере менее 10%.

Министр добавил, что дополнительные налоги на авиакомпании будут постепенно отменены с начала следующего года.

Речь идет о дополнительных налогах на авиакомпании в размере 82,28 миллиона долларов, о которых объявили в 2022 году, чтобы заткнуть дыры в бюджете.

Это предполагало взыскание налога в размере от 10 до 25 евро с вылетающих из Венгрии пассажиров и было раскритиковано авиакомпаниями.

УНІАН По материалам:

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