В Венеции с 2024 года станет платным однодневное посещение города туристами — Finance.ua

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В Венеции с 2024 года станет платным однодневное посещение города туристами

Мир
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В Венеции с 2024 года станет платным однодневное посещение города туристами
В Венеции с 2024 года станет платным однодневное посещение города туристами
Власти Венеции хотят сократить количество туристов, поскольку ЮНЕСКО рассматривает возможность внесения итальянского города в список опасного наследия.
Об этом пишет The Guardian.
С весны следующего года в Венеции будет испытана система продаж билетов, когда дневные посетители будут платить 5 евро за вход в исторический центр итальянского города.
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Исполнительный совет города поддержал этот шаг всего через несколько недель после того, как ЮНЕСКО рекомендовал включить Венецию в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия частично из-за влияния массового туризма.
«Регулирование туристических потоков в определенные периоды необходимо, но это не означает закрытие города. Венеция всегда будет открыта для всех», — сказал мэр Венеции Луиджи Бруньяро.
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Жители, пассажиры, студенты и дети до 14 лет будут освобождены от оплаты, как и туристы, остающиеся в городе на ночь, говорится в заявлении местных властей.
«Цель состоит в том, чтобы помешать ежедневному туризму в определенные периоды, в соответствии с хрупкостью и уникальностью города», — добавили в документе.
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План, который долго обсуждался, еще должен быть утвержден более широким городским советом, который собирается 12 сентября. Исполнительный совет во вторник согласился на 30-дневный испытательный период, который, вероятно, будет распределен на государственные праздники и выходные дни весной и летом 2024 года.

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По материалам:
suspilne.media
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