15 самых прибыльных туристических мест в мире — Finance.ua

15 самых прибыльных туристических мест в мире Сегодня 13:46 — Мир

15 самых прибыльных туристических мест в мире

В каждой стране есть немало туристических мест и достопримечательностей, которые привлекают внимание туристов со всего мира и приносят немалые средства владельцам туристического бизнеса.

Эксперты Switch On Business проанализировали более 150 известных достопримечательностей и представили рейтинг самых популярных в мире мест, которые принимают больше всего посетителей и являются наиболее прибыльными для туристического бизнеса, передает Visit Ukraine Today.

Достопримечательности, которые привлекают больше всего внимания во всем мире

Согласно проведенному анализу, Бурдж-Халифа в Дубае является самой популярной достопримечательностью во всем мире, она получила около 22 миллионов поисковых запросов в Google и около 17 миллионов посетителей ежегодно.

Высота Бурдж-Халифа достигает 828 метров, что втрое выше Эйфелевой башни, которая, кстати, заняла 5 место в глобальном рейтинге.

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Второе место занимает главная достопримечательность Индии — Тадж-Махал. Этот уникальный дворец сделан из мрамора цвета слоновой кости. Это место ежегодно посещает около 7,5 миллионов человек. В то же время чуть меньше 22 миллионов человек в мире гуглят Тадж-Махал в интернете.

Почетное третье место занимает Ниагарский водопад, находящийся в Соединенных Штатах Америки, на границе Нью-Йорка и канадского Онтарио. Сюда каждый год приезжает около 13 миллионов посетителей. Однако в Google известный водопад ищут всего около 1,2 миллиона человек.

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4 место — Мост Золотые ворота в Сан Франциско, США — 17,3 миллиона посетителей ежегодно, 5,4 миллиона поисковых запросов;

5 место — Эйфелева башня, Франция — около 5,8 млн посетителей и более 14 млн поисковых запросов;

6 место — Мачу Пикчу, Перу — 1,5 млн посетителей и 18 млн поисковых запросов;

7 место — Саграда Фамилия, Испания — 4,5 млн посетителей и 12 млн запросов у Google;

8 место — Статуя Свободы, США — более 4,4 млн посетителей и 12 млн поисковых запросов;

9 место — Биг Бен, Великобритания — почти 6 млн посетителей и около 10 млн запросов у Google;

10 место — Большая китайская стена, Китай — 10 млн посетителей и 5,4 млн поисковых запросов;

11 место — Стоунхендж, Великобритания — 97 тысяч посетителей и 12 млн поисковых запросов у Google;

12 место — Букингемский дворец, Великобритания — 50 тыс посетителей, 12 млн запросов в интернете;

13 место — Эверест, Тибет/Непал — 35 тыс посетителей и 12 млн поисковых запросов;

14 место — Мон-Сен-Мишель, Франция — 3 млн посетителей и чуть более 8 млн запросов;

15 место — Святая София, Турция — 6,5 млн посетителей и почти 4,5 млн поисковых запросов у Google.

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