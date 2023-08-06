Что делать туристам, если у них украли деньги или вещи в отеле за рубежом — Finance.ua

Что делать туристам, если у них украли деньги или вещи в отеле за рубежом Сегодня 11:18 — Личные финансы

Что делать туристам, если у них украли деньги или вещи в отеле за рубежом

Украинцы в 2023 году все чаще стали выбирать для отдыха курорты за рубежом, поскольку отдохнуть на территории Украины сейчас очень сложно из-за военной агрессии рф. И порой туристы сталкиваются с ситуациями, когда их номер в гостинице обчистили воры, украв личные вещи, документы и деньги.

Что нужно делать туристам в такой ситуации, рассказали эксперты в комментарии DIP.

Соблюдайте разумную осторожность на отдыхе

Воровство у туристов совершается в любой стране мира, особенно там, где бывает очень много иностранных гостей. Из сейфа в номере могут украсть деньги, из комнаты — личные вещи, на пляже — телефоны, гаджеты и даже полотенца, во время экскурсии в шумном туристическом месте можно легко лишиться часов, телефонов, кошелька.

«Кража может произойти где угодно, и любые популярные зарубежные курорты не исключение. Туристы расслабляются на отдыхе, теряют бдительность и перестают соблюдать простейшие правила собственной безопасности, которым они следуют дома. Все, что нужно на самом деле — это проявлять разумную осторожность», — подчеркивают эксперты.

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Не стоит брать на отдых драгоценности и дорогие аксессуары, оставлять вещи без присмотра на пляже, раскладывать деньги и телефоны на открытом пространстве: на шезлонге, на столе в ресторане, полотенцах и т. д.

О простых правилах личной безопасности туроператоры предупреждают туристов в специальных достопримечательностях, которые в печатном или электронном виде входят в комплект документов для отдыха.

Что делать, если деньги и ценные вещи украли

Если же, несмотря на меры предосторожности, кража произошла в номере отеля или на территории отеля за границей, действуйте по следующему алгоритму:

Необходимо немедленно уведомить о воровстве отельного гида-представителя туроператора. Его контактами запаситесь заранее, потому что этот человек помогает в разных ситуациях, которые могут возникнуть у туриста. Надо сообщить о краже в администрацию отеля. Обратитесь на ресепшен. Отельный гид должен помочь с переводом и коммуникациями туристам, не владеющим необходимым иностранным языком.

При необходимости нужно вызвать вместе с представителями отеля полицию и сообщить о ситуации в консульство. Возможно, потребуется их помощь или консультация для дальнейших коммуникаций с местными органами правопорядка. Контакты консульства также следует записать заранее.



Если вы украли документы, то вам в первую очередь понадобится помощь консульства. И обязательно посетите отделение полиции. Придя в отделение, опишите полицейскому произошедшую ситуацию, напишите заявление о краже. Полицейский оформит документ, подтверждающий факт ограбления. Он потребуется для оформления паспорта в консульстве и выплаты страховки.

Важно! Требовать от туроператора участия в расследовании причин случившегося, сопровождать вас в полицию или настаивать на компенсации украденного, туристы не имеют права.

«Туристы приобрели у туроператора услуги перелета, трансфера, размещения. Все, что связано с правовой поддержкой туриста, например, сопровождение в полицию, в оплаченные услуги не входит. Содействие туристу остается на усмотрение туроператора — в лице гостиничного гида и других официальных представителей «Конечно, туристам по возможности будут помогать, но в обязанности туроператора это не входит. Для таких случаев есть специальные дополнительные услуги правового сопровождения», — подчеркивают эксперты.

Нужно ли декларировать ценные вещи

В случае кражи денег или вещей получить компенсацию от отеля очень сложно. Сначала нужно будет доказать, что эти деньги или вещи у туриста действительно были.

Самый простой способ приобрести такие доказательства «на всякий случай» заранее — задекларировать ценные вещи и деньги при пересечении границы, например, в международном аэропорту.

Туристы обычно используют «зеленый коридор» для декларации своих вещей. Но на самом деле, каждый путешественник имеет право внести в декларацию гаджет, часы, другие ценные личные вещи, даже если они используются уже много лет.

Таможенная декларация с перечнем ввозимых ценностей позволит туристу обратиться за денежной компенсацией в страховую компанию, которая застраховала отель от краж и других неприятных инцидентов.

Как обезопасить себя от краж

Туристам рекомендуют особо ценные вещи сдавать в специальный сейф отеля (не сейф в номере). Эти ценности описываются и сдаются при въезде в гостиничный сейф (на ресепшен или офисе управляющего), а туристу выдается квитанция или расписка с описанием имущества.

В случае кражи вещей из такого спецсейфа, турист может «железно» рассчитывать на полную компенсацию, поскольку за хранение его имущества юридически отвечал именно отель.

Есть нюанс и в отношении документов. Перед поездкой сделайте копии документов, чтобы брать с собой, например, на экскурсии. Подтверждение лица может потребоваться при посадке на судно для морской прогулки или в других местах. В общем, за границей желательно иметь при себе копии документов для любых прогулок.

Не стоит также носить с собой много наличных или все банковские карты, особенно если вы отдыхаете по системе «все включено».

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