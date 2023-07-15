Ажиотаж и переполненные отели: как сэкономить, планируя отдых за границей — Finance.ua

Ажиотаж и переполненные отели: как сэкономить, планируя отдых за границей Сегодня 09:30 — Личные финансы

Ажиотаж и переполненные отели: как сэкономить, планируя отдых за границей

Если вы бронируете пакетный тур с большим количеством дней отдыха, это помогает сэкономить деньги, пишут на туристических сайтах. Но на одном из сервисов бронирования проанализировали 400 турпакетов от известных компаний и пришли к выводу, что продление отпуска до 11 ночей вместо 10 стоило дешевле только в 26 случаях.

Другими словами, в 93,5% предложений меньше отдыхать оказалось дешевле. Однако многие все же сообщают, что бронирование более длительного отпуска может сэкономить ваши деньги.

Специалист по подбору туров Марина Казакова рассказывает, так ли это, и как в целом сэкономить, чтобы отдохнуть летом за границей и потратить при этом немного денег.

Раннее бронирование и доплата за номер

Один из главных «секретов», как сэкономить при покупке тура — ​​это раннее бронирование, говорит Марина Казакова. По ее словам, тогда не придется и доплачивать за номер, и можно найти много хороших вариантов для отдыха.

К примеру, при бронировании тура на Мадейру за три недели до вылета стоимость номера была 1970 евро. Но уже за 5 дней до вылета цена поднялась на 300 евро. Поэтому если бы туристы бронировали за 5 дней до вылета, то переплатили бы 300 евро.

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При этом когда туристы бронировали отдых даже сравнительно заранее, дешевых номеров в категории mountain view (с видом на горы) уже не было. Были другие категории, например, с видом на бассейн.

«Если бы клиенты обратились на два месяца раньше, им бы удалось сэкономить 300 долларов просто потому, что мы взяли бы первую категорию номера. Именно она на момент их бронирования оказалась недоступна. Когда туристы прилетели в отель, им дали хороший номер. Но оказалось, что гостиница полностью заполнена на 100%», — говорит специалист.

Если бы им номер не понравился, то гостиница из-за заполненности не могла бы дать им альтернативный даже с доплатой. Потому что мест попросту не было. Номер даже с доплатой за 300 евро освободится через три дня.

«Здесь нужно понимать, что после снятия COVID- ограничений туристы из разных стран стали активно путешествовать. Стали ездить буквально все — путешественники из США, европейских стран. И теперь отели заполнены, поэтому стоит планировать поездку заранее «, — отмечает Марина Казакова.

Она приводит еще один пример цен. Стоимость тура в 2021 году в Грецию с вылетом из Киева на 7 ночей для 2 человек стоила 22 889 грн включительно с перелетом, проживанием в гостинице, питанием «завтрак/ужин», трансфером и медицинской страховкой. Сейчас такой же тур с вылетом из Кишинева стоит 62 926 грн. Но в Кишинев из Украины еще нужно доехать. Поэтому следует дополнительно заложить на трансфер примерно 6000 грн на семью из двух человек.

По ее словам, если вы видите при поиске туров хороший вариант номера в отеле, следует его брать сразу. Иначе можно часть отпуска провести не в том номере, который вы поначалу хотели. А переселиться в другой номер на месте после приезда — не всегда выходит.

Обеды в подарок

Если вам нравится определенный отель или регион, куда вы хотите поехать, можно подписаться на соцсети или почтовые рассылки, чтобы узнавать разные акции.

«Это может помочь сэкономить. Вам могут присылать письма о „секретных“ предложениях, распродажах. Например, часто в отелях бывают ужины в подарок. Или если вы заказывали завтрак и ужин, то вам могут добавить full board, то есть бесплатный обед, или могут добавить напитки», — рассказывает эксперт.

Но чаще всего акции касаются ночевок в отелях. К примеру, если вы забронировали 7 ночей, могут предоставить еще две ночи в подарок. Или при бронировании на 14 дней — даже 5 дней бонусом.

«Разумеется, такие подарки обычно не дают на короткие бронирования до 5−6 ночей. Это невыгодно гостинице. А вот на более долгий отдых — вполне», — отмечает турагент.

Гибкие даты

Еще один совет при бронировании туров — смотреть сразу несколько дат, быть гибким в выборе.

«Очень удобно и можно купить тур дешевле, если даты вашей поездке гибкие. Советую не смотреть тур сугубо на одну дату. К примеру, только на 19 июля и все. Лучше смотреть в диапазоне плюс-минус одной недели. На 19 июля стоит 200 долларов, а на два дня позже — сразу на 50% ниже. То есть при планировании отпуска, если хотите сэкономить средства, нужно быть гибким», — советует турагент.

Еще также нужно просчитывать разные варианты отдыха. Тогда больший выбор и можно найти выгодные предложения.

«Просите своего турагента смотреть сразу стоимость туров с питанием „только завтрак“ и „завтрак ужин“. Например, вы смотрите „только завтраки“, а между тем в этом отеле — скидка и ужин в подарок. Поэтому есть смысл просчитывать максимальное количество версий и вариантов на разное количество дней и разные форматы отдыха», — добавляет Казакова.

«Обращаю внимание, что некоторые даты на 15 ночей дешевле, чем 14. Также не стоит забывать о том, что есть отели, где дети могут отдыхать бесплатно. Это часто предлагают в отелях Турции, Египта», — подытоживает эксперт.

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