Сколько стоит отдых в Хорватии — Finance.ua

Сколько стоит отдых в Хорватии Сегодня 11:16 — Личные финансы

Сколько стоит отдых в Хорватии

Туристов в Хорватии шокировали высокие цены в нынешнем сезоне. Стоимость отдыха стремительно выросла после присоединения страны к Шенгенской зоне.

Туристы негодуют, что цены в Хорватии внезапно выросли. Особенно это взволновало тех, кто отдыхал в стране в прошлом году и сейчас ощущает огромную разницу.

Цены подняли буквально на все

Хорватия на протяжении многих лет является одним из самых популярных мест отдыха европейцев. Эта балканская страна привлекает потрясающей береговой линией, удивительными островами в голубом Адриатическом море, национальными парками и великолепной архитектурой городов. До недавнего времени туристы любили Хорватию за относительно умеренные цены. Но не этим летом.

Страна присоединилась к Шенгенской зоне и ввела евро — стоимость всего выросла моментально. Некоторые путешественники возмущаются, мол, в прошлом году ценники еще были в хорватских кунах, но теперь уже в евро.

Просто поменяли валюту, а цену оставили такой же: год назад солярий стоил 40 кун, сегодня — 40 евро, — жалуются путешественники в соцсетях.

Лежак за 40 евро — это не шутка

Иностранных гостей Хорватии очень беспокоят цены на пляжные шезлонги. На острове Хвар он стоит 40 евро. В Сплите за лежак попросят 35 евро, а в Дубровнике — 33 евро.

Такие высокие цены отпугивают туристов, они пытаются спланировать свой отпуск в другом месте. Или приезжают в популярную Хорватию, но вынуждены экономить: отдыхать на солнце без лежака и зонтика, почти ничего не покупать на пляжах и экономить на развлечениях.

Дорогие магазины и рестораны

А еще путешественникам в Хорватии чаще приходится готовить еду самостоятельно. Ведь ужин в ресторане тоже превратился в дорогое удовольствие.

«Я сейчас в отпуске в Хорватии, там цены выше, чем в Австрии. Пицца обошлась мне в 18 евро, бифштекс — в 38 евро», — пишет австрийское издание Kronen Zeitung, цитируя слова туриста.

Хорватская ежедневная газета Slobodna Dalmacija подсчитала цены на фрукты и овощи в популярных курортных городах:

инжир и вишня — 8 евро за килограмм;

груша — 5 евро за килограмм;

персик — 5 евро за килограмм;

огурец — 3 евро за килограмм.

Хорватия, по данным Евростата, является наиболее зависимой от туризма страной ЕС. Но цены в курортных городах Хорватии так разочаровывают туристов, что они пробуют отыскать более доступные варианты отдыха: в Турции, Греции либо Египте.

Телеканал 24 По материалам:

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