Греция предложила туристам бесплатный отдых после лесных пожаров — Finance.ua

Греция предложила туристам бесплатный отдых после лесных пожаров
Греция предоставит туристам, чей отпуск был прерван лесными пожарами на популярном курортном острове Родос, неделю бесплатного отдыха.
«Всем тем, чей отпуск был прерван из-за лесных пожаров, правительство Греции в сотрудничестве с местными властями предложит одну неделю бесплатного отдыха на Родосе следующей весной или следующей осенью», — заявил 2 августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Politico.
При этом он отметил, что сейчас остров уже вернулся в нормальное состояние.
Лесные пожары в Греции летом 2023 года
В июле 2023 года популярную среди туристов со всего мира Грецию охватила экстремальная жара. В этом году высокая температура в стране держалась дольше всего за все время наблюдений за погодой в июле, достигая +46 градусов Цельсия.
За то время, что Греция страдала от жары, там вспыхнуло более 600 пожаров, охватив около 10% острова Родос. Поэтому оттуда пришлось эвакуировать рекордные 20 тысяч человек.
Адская жара в Европе 2023
Стоит отметить, что Греция — далеко не единственная страна европейского Средиземноморья, пострадавшая из-за экстремальной жары и лесных пожаров. Также под удар стихии попали другие традиционные летние направления, такие как Италия, Испания, Португалия и Турция.
При этом, по мнению экспертов, летняя экстремальная жара в Европе в ближайшие годы станет типичным явлением, что заставит туристов отказаться от обычного отдыха. Уже сейчас путешественники начинают выбирать более холодные страны и отказываться от отдыха летом.
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