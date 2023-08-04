Греция предложила туристам бесплатный отдых после лесных пожаров — Finance.ua

Греция предложила туристам бесплатный отдых после лесных пожаров Сегодня 05:30 — Личные финансы

Греция предоставит туристам, чей отпуск был прерван лесными пожарами на популярном курортном острове Родос, неделю бесплатного отдыха.

«Всем тем, чей отпуск был прерван из-за лесных пожаров, правительство Греции в сотрудничестве с местными властями предложит одну неделю бесплатного отдыха на Родосе следующей весной или следующей осенью», — заявил 2 августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Politico

При этом он отметил, что сейчас остров уже вернулся в нормальное состояние.

Лесные пожары в Греции летом 2023 года

В июле 2023 года популярную среди туристов со всего мира Грецию охватила экстремальная жара. В этом году высокая температура в стране держалась дольше всего за все время наблюдений за погодой в июле, достигая +46 градусов Цельсия.

За то время, что Греция страдала от жары, там вспыхнуло более 600 пожаров, охватив около 10% острова Родос. Поэтому оттуда пришлось эвакуировать рекордные 20 тысяч человек.

Адская жара в Европе 2023

Стоит отметить, что Греция — далеко не единственная страна европейского Средиземноморья, пострадавшая из-за экстремальной жары и лесных пожаров. Также под удар стихии попали другие традиционные летние направления, такие как Италия, Испания, Португалия и Турция.

При этом, по мнению экспертов, летняя экстремальная жара в Европе в ближайшие годы станет типичным явлением, что заставит туристов отказаться от обычного отдыха. Уже сейчас путешественники начинают выбирать более холодные страны и отказываться от отдыха летом.

УНІАН По материалам:

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