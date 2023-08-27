Доходы мировой туристической отрасли составят $15,5 трлн до 2033 года — прогноз WTTC Сегодня 06:11 — Мир

Доходы мировой туристической отрасли составят $15,5 трлн до 2033 года — прогноз WTTC

Объем мировой туристической отрасли до 2033 года вырастет на 50% по сравнению с 2019 годом, до $15,5 трлн.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

Указанная сумма составит около 11,6% глобальной экономики.

В 10-летнем прогнозе анализируется экономический вклад основных мировых туристических рынков и раскрывается пятерка самых мощных экономик в области путешествий и туризма на 2022 год с точки зрения вклада в ВВП. Они остались такими, как до 2019 года: США, Китай, Германия, Великобритания и Япония. Франция, Мексика, Италия, Индия и Испания замкнули первую десятку.

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В отчет также включены данные о вкладе путешествий и туризма в рынок труда: всего до 2033 года в отрасли будет занято до 430 млн человек по сравнению с 334 млн в 2019 году. Это примерно одно из девяти рабочих мест в мире.

Ожидается, что сфера путешествий будет расти гораздо быстрее, чем экономика в целом.

«Экономисты говорят, что мировой ВВП будет расти в годовом исчислении примерно на 2,6% в год, в путешествиях и туризме мы ожидаем около 5,1%», — говорит Джулия Симпсон, президент и главный исполнительный директор WTTC.

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Симпсон добавляет, что еще один прогноз WTTC указывает на грядущие большие изменения: в течение следующих 10 лет туристическая сфера США, крупнейшая в мире с годовым объемом производства $2 трлн, уступит Китаю.

Прогнозируется, что в 2033 году туристический сектор Китая принесет $4 трлн и составит 14,1% китайской экономики.

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