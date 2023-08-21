Сколько заработала туристическая отрасль Украины за первое полугодие 2023 года — Finance.ua

Сколько заработала туристическая отрасль Украины за первое полугодие 2023 года Сегодня 07:41 — Казна и Политика

Сколько заработала туристическая отрасль Украины за первое полугодие 2023 года

Представители туристической отрасли Украины за два квартала 2023 года уплатили в бюджет 897,848 млн грн, сообщили в пресс-службе Государственного агентства по развитию туризма (ГАРТ) агентству «Интерфакс-Украина».

Уточняют, что это на 11% больше, чем за первое полугодие 2022 года (809,435 млн грн), и на 17,5% меньше, чем за первое полугодие 2021 года, когда в госбюджет от туристической отрасли перечислили 1 млрд 88 млн 945 тыс. грн.

Читайте также Названы наиболее переполненные туристические локации Европы

В релизе сообщается, что за первое полугодие 2023 года общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, по сравнению с тем же периодом в 2022 году уменьшилось на 23%. Количество юридических лиц снизилось на 28%, физических — на 21%. Если сравнивать этот показатель с аналогичным периодом 2021 года, то общее сокращение составило 36% - количество юридических лиц уменьшилось на 45%, а физических — на 32%.

Наибольшая доля поступлений в госбюджет — 63% - уплачена гостиницами (569,828 млн грн). В 2022 году было уплачено 460,498 млн грн, а за тот же период 2021 года — 665,420 млн грн.

За первые шесть месяцев этого года уменьшилась доля уплаченного налога от деятельности туристических баз и детских лагерей отдыха. В бюджет от этих средств размещения поступило 60,428 млн грн налога против 73,012 млн грн за первые шесть месяцев прошлого года. В 2021 году этими средствами размещения было уплачено 178,921 млн грн.

Прирост уплаченных налогов от деятельности кемпингов и стоянок для жилых автофургонов за два квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос почти вдвое, составив 1,492 млн грн против 731 тыс. грн. Однако, по сравнению с 2021 годом, налоги от деятельности этих средств размещения снизились.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.