Названы наиболее переполненные туристические локации Европы — Finance.ua

Названы наиболее переполненные туристические локации Европы
Европа привлекает туристов со всего мира — с каждым годом все больше путешественников стремятся увидеть города с богатой историей и культурой, а также посетить живописные локации.
Какие европейские достопримечательности и пляжи наиболее заполнены людьми — рассказывает thethinkingtraveller.com.
Какие достопримечательности привлекают толпы туристов
Эксперты портала изучили отзывы на специализированных сайтах и в соцсетях по ключевым словам «слишком переполнено», «не протолкнуться». В список попали самые посещаемые достопримечательности в Европе. Больше всего отзывов о толпах получили:
- Эдинбургский замок, Шотландия;
- Букингемский дворец, Великобритания;
- Сиам Парк, Тенерифе, Испания;
- Гранд-канал, Венеция, Италия;
- Римские бани, Бат, Англия;
- Лондонский Тауэр, Англия;
- Лувр, Париж, Франция;
- Акрополь, Афины, Греция;
- Британский музей, Лондон, Англия;
- Музей Орсе, Париж, Франция.
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Также названы самые «загруженные» туристические достопримечательности у популярных среди туристов Италии, Испании, Греции.
- Италия: Гранд-канал в Венеции, Музей Ватикана в Риме, Колизей;
- Испания: Сиам Парк на Тенерифе, рынок Бокерия в Барселоне, Храм Святого Семейства в Барселоне;
- Греция: Акрополь в Афинах, деревня Линдос на Родосе, Парфенон в Афинах.
Очевидно, что посещать эти места лучше вне сезона отпусков и праздников, а также больше шансов рассмотреть достопримечательности в будни.
Какие пляжи Европы переполнены людьми
Летом туристы в Европе интересуются не только историческими местами, архитектурой и музеями. Большие толпы отдыхающих заполоняют пляжи. Какие прибрежные локации на самом деле не так привлекательны, как на картинках, и где загорать и купаться придется в толпе:
- Элафониси на Крите, Греция;
- пляж Фигового Дерева на кипрском курорте Протарас;
- Барселонета в Барселоне;
- Навайо на острове Закинф, Греция;
- пляж Леванте в Аликанте, Испания;
- Красный пляж на Санторини в Греции.
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