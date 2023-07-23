Названы наиболее переполненные туристические локации Европы — Finance.ua

Названы наиболее переполненные туристические локации Европы Сегодня 07:39 — Мир

Названы наиболее переполненные туристические локации Европы

Европа привлекает туристов со всего мира — с каждым годом все больше путешественников стремятся увидеть города с богатой историей и культурой, а также посетить живописные локации.

Какие европейские достопримечательности и пляжи наиболее заполнены людьми — рассказывает thethinkingtraveller.com

Какие достопримечательности привлекают толпы туристов

Эксперты портала изучили отзывы на специализированных сайтах и ​​в соцсетях по ключевым словам «слишком переполнено», «не протолкнуться». В список попали самые посещаемые достопримечательности в Европе. Больше всего отзывов о толпах получили:

Эдинбургский замок, Шотландия; Букингемский дворец, Великобритания; Сиам Парк, Тенерифе, Испания; Гранд-канал, Венеция, Италия; Римские бани, Бат, Англия; Лондонский Тауэр, Англия; Лувр, Париж, Франция; Акрополь, Афины, Греция; Британский музей, Лондон, Англия; Музей Орсе, Париж, Франция.

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Также названы самые «загруженные» туристические достопримечательности у популярных среди туристов Италии, Испании, Греции.

Италия: Гранд-канал в Венеции, Музей Ватикана в Риме, Колизей;

Испания: Сиам Парк на Тенерифе, рынок Бокерия в Барселоне, Храм Святого Семейства в Барселоне;

Греция: Акрополь в Афинах, деревня Линдос на Родосе, Парфенон в Афинах.

Очевидно, что посещать эти места лучше вне сезона отпусков и праздников, а также больше шансов рассмотреть достопримечательности в будни.

Какие пляжи Европы переполнены людьми

Летом туристы в Европе интересуются не только историческими местами, архитектурой и музеями. Большие толпы отдыхающих заполоняют пляжи. Какие прибрежные локации на самом деле не так привлекательны, как на картинках, и где загорать и купаться придется в толпе:

Элафониси на Крите, Греция;

пляж Фигового Дерева на кипрском курорте Протарас;

Барселонета в Барселоне;

Навайо на острове Закинф, Греция;

пляж Леванте в Аликанте, Испания;

Красный пляж на Санторини в Греции.

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