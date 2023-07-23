Названы наиболее переполненные туристические локации Европы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы наиболее переполненные туристические локации Европы

Мир
33
Названы наиболее переполненные туристические локации Европы
Названы наиболее переполненные туристические локации Европы
Европа привлекает туристов со всего мира — с каждым годом все больше путешественников стремятся увидеть города с богатой историей и культурой, а также посетить живописные локации.
Какие европейские достопримечательности и пляжи наиболее заполнены людьми — рассказывает thethinkingtraveller.com.

Какие достопримечательности привлекают толпы туристов

Эксперты портала изучили отзывы на специализированных сайтах и ​​в соцсетях по ключевым словам «слишком переполнено», «не протолкнуться». В список попали самые посещаемые достопримечательности в Европе. Больше всего отзывов о толпах получили:
  1. Эдинбургский замок, Шотландия;
  2. Букингемский дворец, Великобритания;
  3. Сиам Парк, Тенерифе, Испания;
  4. Гранд-канал, Венеция, Италия;
  5. Римские бани, Бат, Англия;
  6. Лондонский Тауэр, Англия;
  7. Лувр, Париж, Франция;
  8. Акрополь, Афины, Греция;
  9. Британский музей, Лондон, Англия;
  10. Музей Орсе, Париж, Франция.
Читайте также
Также названы самые «загруженные» туристические достопримечательности у популярных среди туристов Италии, Испании, Греции.
  • Италия: Гранд-канал в Венеции, Музей Ватикана в Риме, Колизей;
  • Испания: Сиам Парк на Тенерифе, рынок Бокерия в Барселоне, Храм Святого Семейства в Барселоне;
  • Греция: Акрополь в Афинах, деревня Линдос на Родосе, Парфенон в Афинах.
Очевидно, что посещать эти места лучше вне сезона отпусков и праздников, а также больше шансов рассмотреть достопримечательности в будни.

Какие пляжи Европы переполнены людьми

Летом туристы в Европе интересуются не только историческими местами, архитектурой и музеями. Большие толпы отдыхающих заполоняют пляжи. Какие прибрежные локации на самом деле не так привлекательны, как на картинках, и где загорать и купаться придется в толпе:
  • Элафониси на Крите, Греция;
  • пляж Фигового Дерева на кипрском курорте Протарас;
  • Барселонета в Барселоне;
  • Навайо на острове Закинф, Греция;
  • пляж Леванте в Аликанте, Испания;
  • Красный пляж на Санторини в Греции.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.