5 причин провести отпуск в городе, а не на пляже — Finance.ua

5 причин провести отпуск в городе, а не на пляже Сегодня 14:16 — Личные финансы

5 причин провести отпуск в городе, а не на пляже

Летний отпуск — это не только о солнце, море и загаре. Городской отдых также привлекает внимание туристов: есть несколько веских аргументов, почему стоит забыть о ленивом лежании на пляже.

Если вы пока не забронировали летний отпуск, самое время присмотреться к преимуществам городских каникул. Определяйтесь с направлением и исследуйте новый город. Вот несколько причин, которые могут вас убедить.

Читайте также Ежегодный отпуск для работницы, которая находится за границей и работает дистанционно

5 причин выбрать отпуск в городе

Городские каникулы — это насыщенный отдых, дающий возможность посетить музеи и художественные галереи, насладиться современной архитектурой и изысканными ресторанами.

Платформа Travelzoo провела опрос своих пользователей: оказалось, что 68% путешественников этим летом больше заинтересованы в городском отпуске, чем в поездке на пляж. Это впервые за все годы туристы предпочли именно отдых в городах. Путешественники рассказали о причинах такого решения.

Возможность посетить новое место

Туристы желают сменить картинку, побывать в совершенно новом месте. Пляжи — это прекрасно, но они очень часто схожи между собой. Даже в разных странах Средиземноморское побережье имеет схожие пейзажи. Путешественники этим летом охотятся за новыми впечатлениями. Также для них важно, чтобы рядом были хорошие магазины, рестораны и достопримечательности.

Читайте также Отпуск и путешествия по Украине: правила безопасности по регионам

Даже если вы возвращаетесь в город, который уже посещали, можно остановиться в другой его части и открыть локацию заново.

Знакомство с культурой и историей

Городской отдых дает возможность ознакомиться с историей, увидеть достопримечательности и посетить музеи. Окунуться в историческое прошлое и культурное наследие новой страны поможет дневная экскурсия с гидом. Можно посетить несколько популярных локаций за один день и максимально насыщать каждую минуту отпуска без пляжной лености.

Соединить несколько городов

Городские каникулы, как правило, короче пляжных. Исследовать один город получится за 2 — 3 дня, а отпуск на побережье длится от недели. За это время можно посетить несколько соседних интересных локаций. Иногда за один день удается побывать в двух странах, если между туристическими городами небольшое расстояние и хорошее транспортное сообщение.

Избежать толпы

В летние месяцы морские направления настолько популярны, что сложно найти себе место на пляже. В городах в этот период гораздо свободнее. Конечно, вам не удастся уйти от толпы туристов в Риме или Барселоне, но обратите внимание, например, на Копенгаген или Марсель.

Сочетание цены и качества

Пакетный отпуск на пляжный курорт с гостиницей и трансфером явно будет стоить немало. А вот городские каникулы можно спланировать самостоятельно: заранее купить акционные билеты на самолет, поискать скидки на жилье. Также в городах легче и экономнее передвигаться общественным транспортом. Вам будет несложно найти интересные бесплатные мероприятия: музеи, выставки и фестивали.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.