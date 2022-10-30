Ежегодный отпуск для работницы, которая находится за границей и работает дистанционно — Finance.ua

Ежегодный отпуск для работницы, которая находится за границей и работает дистанционно Сегодня 19:15 — Личные финансы

Государственная служба по вопросам труда ответила на такой вопрос: необходимо ли предоставлять ежегодный отпуск по графику, если работница находится за границей и работает дистанционно.

Об этом сообщает kadrovik.ua.

В период действия военного положения стороны трудового договора могут договориться об альтернативных способах создания, пересылки и хранения приказов (распоряжений) работодателя, уведомлений и других документов по вопросам трудовых отношений и о любом другом доступном способе электронной коммуникации, который избран по соглашению между работодателем и работником (п. 2 ст. 7 Закона Украины от 15 марта 2022 г. № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в редакции Закона Украины от 1 июля 2022 г. № 2352-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений»).

Работник, выполняющий свою работу дистанционно или уехавший за границу, и работодатель должны договориться об альтернативных способах обмена документами, например с помощью электронной почты или мессенджеров: Viber, Whats App, Telegram и т.д. Согласованный способ обмена документам необходимо указывать в нормативных документах работодателя.

Владелец или уполномоченный им орган обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска по графику не позднее чем за две недели до установленного графиком срока (ч. 5 ст. 79 Кодекса законов о труде Украины). Получить от работника заявление на отпуск.

После чего работодатель должен оформить приказом предоставление отпуска на основании заявления работника.

Пересылать предупреждения, заявления, приказы (распоряжения) и другие документы по трудовым отношениям работодатель и работник будут согласованным ими способом обмена документам.

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