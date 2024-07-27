В Венеции планируют вдвое увеличить туристический налог — Finance.ua

В Венеции планируют вдвое увеличить туристический налог Сегодня 23:12 — Мир

В Венеции планируют вдвое увеличить туристический налог, Фото: freepik

Венеция планирует удвоить ежедневный туристический налог после успешного летнего тестирования.

Об этом сообщает Sky News.

За 29 дней летом, по данным властей города, налог в размере 5 евро был уплачен 485 062 раза, что принесло около 2,4 млн евро.

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Цифры включали также бумажные билеты, по которым ежедневно совершалось около 1 000 посещений города.

В течение испытательного периода итальянцы составляли 60% посетителей Венеции, за ними следовали граждане США, Германии и Франции — от 6,5% до 4% от общего количества.

После испытания городские власти предположили, что в следующем году налог будет продлен и удвоен до 10 евро, по крайней мере, в некоторые дни. Окончательное решение о дальнейших действиях будет принято осенью после полного анализа данных.

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Мэр Луиджи Бругнаро заявил, что город рассмотрит возможность корректировки сбора вне зависимости от того, оплачивается ли он заранее или нет.

Само тестирование длилось с 25 апреля по 14 июля и применялось к однодневным путешественникам. Посетители, не останавливающиеся в жилье в городе, должны были скачать QR-код, подтверждающий, что они уплатили налог.

Чиновники заявили, что уплата налога занимает в среднем две минуты.

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Гости гостиниц, которые уже платят налог на проживание, были освобождены от него, как и жители региона Венето, посетители в возрасте до 14 лет, а также приезжающие к родственникам.

Чиновники проводили выборочные проверки людей с 8.30 до 16.00, нарушителям угрожал штраф от 50 до 300 евро. Вне периода с 8:30 до 16:00 доступ был свободным.

Укрінформ По материалам:

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