В Венеции планируют вдвое увеличить туристический налог — Finance.ua

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В Венеции планируют вдвое увеличить туристический налог

Мир
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В Венеции планируют вдвое увеличить туристический налог
В Венеции планируют вдвое увеличить туристический налог, Фото: freepik
Венеция планирует удвоить ежедневный туристический налог после успешного летнего тестирования.
Об этом сообщает Sky News.
За 29 дней летом, по данным властей города, налог в размере 5 евро был уплачен 485 062 раза, что принесло около 2,4 млн евро.
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Цифры включали также бумажные билеты, по которым ежедневно совершалось около 1 000 посещений города.
В течение испытательного периода итальянцы составляли 60% посетителей Венеции, за ними следовали граждане США, Германии и Франции — от 6,5% до 4% от общего количества.
После испытания городские власти предположили, что в следующем году налог будет продлен и удвоен до 10 евро, по крайней мере, в некоторые дни. Окончательное решение о дальнейших действиях будет принято осенью после полного анализа данных.
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Мэр Луиджи Бругнаро заявил, что город рассмотрит возможность корректировки сбора вне зависимости от того, оплачивается ли он заранее или нет.
Само тестирование длилось с 25 апреля по 14 июля и применялось к однодневным путешественникам. Посетители, не останавливающиеся в жилье в городе, должны были скачать QR-код, подтверждающий, что они уплатили налог.
Чиновники заявили, что уплата налога занимает в среднем две минуты.
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Гости гостиниц, которые уже платят налог на проживание, были освобождены от него, как и жители региона Венето, посетители в возрасте до 14 лет, а также приезжающие к родственникам.
Чиновники проводили выборочные проверки людей с 8.30 до 16.00, нарушителям угрожал штраф от 50 до 300 евро. Вне периода с 8:30 до 16:00 доступ был свободным.

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По материалам:
Укрінформ
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