Стало известно, сколько удалось заработать Венеции за время действия программы с платным въездом — Finance.ua

Стало известно, сколько удалось заработать Венеции за время действия программы с платным въездом Сегодня 23:14 — Мир

Стало известно, сколько удалось заработать Венеции за время действия программы с платным въездом

В итальянской Венеции накануне завершилась пилотная программа, которая предусматривала взимание платы с туристов за въезд в город.

Об этом сообщает AP.

Согласно подсчетам агентства на основе данных от городских властей, за 2,5 месяца действия программы налог в размере 5 евро уплатили почти 450 тысяч туристов, что принесло городу около 2,2 миллиона евро.

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Чиновники заявляют, что деньги будут использованы на основные услуги, которые стоят в Венеции дороже, чем в других итальянских городах, в частности, на вывоз мусора и благоустройство.

Городские власти Венеции обещали большие штрафы для нарушителей, но в конце концов во время проверок так и не выписали ни одного штрафа, который мог составлять от 8500 до 20 800 евро в день.

Ответственный за туризм в Венеции чиновник Симоне Вентурини отметил, что программу сбора с туристов продлят и расширят. По его словам, рассматривается предложение удвоить сбор до 10 евро в следующем году.

В то же время, есть и оппоненты программы, которые назвали эксперимент провальным. Они утверждают, что туристический сбор не смог сделать город более пригодным для жизни жителей, как планировалось.

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В знак протеста несколько десятков активистов собрались в субботу у железнодорожного вокзала Санта-Лючия. Они утверждали, что сбор не смог снизить количество туристов в пиковые дни, как это предполагалось.

Многие баннеры на субботнем протесте также свидетельствовали о все большей обеспокоенности системой электронного и видеонаблюдения, которую Венеция ввела в 2020 году для мониторинга данных мобильных телефонов людей, прибывающих в город, который является основой системы контроля за туризмом.

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Європейська правда По материалам:

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