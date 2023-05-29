В Великобритании хотят ограничить цены на продукты питания для борьбы с инфляцией — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Великобритании хотят ограничить цены на продукты питания для борьбы с инфляцией

Мир
7
В Великобритании хотят ограничить цены на продукты питания для борьбы с инфляцией
В Великобритании хотят ограничить цены на продукты питания для борьбы с инфляцией
Правительство Великобритании разрабатывает план ограничения розничными продавцами цен на основные продукты питания, такие как хлеб и молоко.
Об этом пишет The Telegraph.
Этот шаг станет самой большой попыткой управлять ценами в супермаркетах со времен контроля, установленного премьер-министром Эдвардом Хитом в 1973 году.
Читайте также
Предложение заключить соглашения о потолке цен на продукты питания в последние две недели обсуждалось в правительстве и среди представителей отрасли.
Место для вашей рекламы
В Великобритании растет обеспокоенность постоянным давлением на финансы домохозяйств из-за инфляции и роста стоимости заимствований.
Источник в министерстве финансов отметил, что «инфляция более устойчива, и от нее труднее избавиться, чем ожидалось».
Читайте также
Базовая инфляция в стране в апреле выросла до 6,8%, самого высокого уровня за 31 год. В Великобритании самый высокий уровень инфляции среди G7, наряду с Италией.
Министр финансов Джереми Хант заявил, что снижение налогов маловероятно до следующей весны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.