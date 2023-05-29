В Великобритании хотят ограничить цены на продукты питания для борьбы с инфляцией — Finance.ua

В Великобритании хотят ограничить цены на продукты питания для борьбы с инфляцией Сегодня 19:15 — Мир

В Великобритании хотят ограничить цены на продукты питания для борьбы с инфляцией

Правительство Великобритании разрабатывает план ограничения розничными продавцами цен на основные продукты питания, такие как хлеб и молоко.

Об этом пишет The Telegraph.

Этот шаг станет самой большой попыткой управлять ценами в супермаркетах со времен контроля, установленного премьер-министром Эдвардом Хитом в 1973 году.

Предложение заключить соглашения о потолке цен на продукты питания в последние две недели обсуждалось в правительстве и среди представителей отрасли.

В Великобритании растет обеспокоенность постоянным давлением на финансы домохозяйств из-за инфляции и роста стоимости заимствований.

Источник в министерстве финансов отметил, что «инфляция более устойчива, и от нее труднее избавиться, чем ожидалось».

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Базовая инфляция в стране в апреле выросла до 6,8%, самого высокого уровня за 31 год. В Великобритании самый высокий уровень инфляции среди G7, наряду с Италией.

Министр финансов Джереми Хант заявил, что снижение налогов маловероятно до следующей весны.

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УБР По материалам:

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