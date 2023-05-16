Главная причина резкого замедления инфляции в Украине – математическая, - ICU — Finance.ua
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Главная причина резкого замедления инфляции в Украине – математическая, - ICU

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Главная причина резкого замедления инфляции в Украине – математическая, - ICU
Главная причина резкого замедления инфляции в Украине – математическая, - ICU
Темпы роста потребительских цен продолжают быстро замедляться: в апреле годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 17,9% по сравнению с 21,3% в марте. Основной причиной этого является высокая прошлогодняя база сравнения, считают аналитики компании ICU.
Главная причина резкого замедления инфляции в Украине – математическая, - ICU
Месячная инфляция в апреле составила лишь 0,2% (рост цен за месяц), что гораздо меньше, чем 3,1% в апреле прошлого года. Замедление цен наблюдается практически во всех группах товаров и услуг.
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Замедлению инфляции способствуют также слабый внутренний спрос домохозяйств, фиксированный обменный курс гривны, замораживание коммунальных тарифов и улучшение логистики.
В ICU ожидают, что к концу года годовая инфляция будет составлять 15,4%, однако летом она может временно снизиться до 13%. При этом в экономике сохраняются значительные дисбалансы, которые повлекли бы значительно более высокие темпы инфляции, если бы связанные с ними риски реализовались. Однако, благодаря значительным объемам международной финансовой помощи, эти риски остаются контролируемыми.
Главная причина резкого замедления инфляции в Украине – математическая, - ICU
Напомним, в апреле 2023 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 17,9% с 21,3% в марте благодаря существенному предложению продовольствия, достаточным запасам горючего, а также улучшению инфляционных и курсовых ожиданий. В Нацбанке прокомментировали резкое замедление инфляции — вот что об этом говорит регулятор.
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По материалам:
The page
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