Нацбанк прокоментував різке сповільнення інфляції у квітні — Finance.ua

Нацбанк прокоментував різке сповільнення інфляції у квітні Сьогодні 12:41 — Казна та Політика

Нацбанк прокоментував різке сповільнення інфляції у квітні

У квітні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 17,9% з 21,3% у березні завдяки істотній пропозиції продовольства, достатнім запасам пального, а також поліпшенню інфляційних та курсових очікувань.

Про це йдеться у коментарі Національного банку України

«Фактичні темпи зростання цін були дещо нижчими за траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2023 року, що зумовлене більшою за очікувану пропозицією продовольства та пального. Інфляцію стримувало зміцнення гривні на готівковому валютному ринку та поліпшення інфляційних очікувань», — йдеться у коментарі.

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Крім того, сповільнення інфляції значною мірою пояснюється ефектом бази порівняння минулого року, коли з початку повномасштабного вторгнення споживчі ціни почали стрімко збільшуватися.

У НБУ зазначили, що в квітні істотно сповільнилося (до 19,2% у річному вимірі) подорожчання оброблених продовольчих товарів. Як і в попередні місяці, це пояснюється зниженням темпів зростання витрат на сировину та пальне, відновленням виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема, на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

Так, тривало сповільнення зростання цін на хліб та борошняні вироби, кондитерські та ковбасні вироби, напої та консерви. Зниження світових цін на тлі слабкого попиту, а також через невизначеність із транзитом продовольства з України зумовили сповільнення здорожчання молочних продуктів та соняшникової олії.

За оцінками НБУ, зниженню темпів зростання цін на імпортні продукти сприяло поліпшення курсових очікувань на тлі зміцнення готівкового курсу гривні.

Зростання цін на непродовольчі товари у квітні також істотно сповільнилося — до 15,5% рік до року. Причинами цього регулятор називає як ефекти бази порівняння минулого року, так і поліпшення курсових очікувань.

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Темпи зростання вартості послуг майже не змінилися (15,2% у річному вимірі). На тлі стабільної ситуації в енергетиці й, відповідно, витрат підприємців продовжувало сповільнюватися зростання цін на послуги закладів громадського харчування.

Крім того, через слабший попит повільніше зростала вартість оренди, послуг із ремонту та утримання житла, хімічного чищення, обслуговування автомобілів. Натомість швидше зростала вартість медичних, страхових, телекомунікаційних послуг і послуг салонів краси — зокрема, під впливом поступового відновлення попиту.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування у квітні зменшилися до 26,2% у річному вимірі, зауважили в НБУ. При цьому ціни на крупи та борошно знизилися, а на цукор — сповільнили зростання.

Пригальмувало зростання цін на тепличні та імпортні овочі, переважно за рахунок розширення пропозиції. Водночас у квітні вищими темпами дорожчали овочі борщового набору.

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Попри сезонне збільшення пропозиції яєць, зокрема від домогосподарств, й істотне здешевлення цієї продукції наприкінці квітня, річні темпи зростання цін на яйця пришвидшилися. У НБУ це пояснили низькою базою порівняння минулого року.

Вищі темпи здорожчання м’яса можуть пояснюватися обмеженими можливостями виробництва та слабким імпортом.

Тютюнові вироби дорожчали повільніше, ймовірно під тиском з боку нелегальної продукції.

Зростання цін на транспортні послуги пригальмувало завдяки стабілізації цін на пальне. Водночас мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію.

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