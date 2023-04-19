НБУ прогнозує сповільнення інфляції до кінця року — Finance.ua

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НБУ прогнозує сповільнення інфляції до кінця року

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НБУ прогнозує сповільнення інфляції до кінця року
НБУ прогнозує сповільнення інфляції до кінця року
Національний банк може покращити прогноз щодо зростання споживчих цін Україні у 2023 році. Зараз центробанк очікує інфляцію у 18,7%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю заступника голови НБУ Юрія Гелетія «24 каналу».
«У квітні ми, ймовірно, покращимо свій прогноз щодо інфляційного розвитку... Ситуація обнадійлива», — сказав він.
За його словами, споживча інфляція почала сповільнюватися раніше та швидше, ніж прогнозувалося. У січні вона знизилася до 26%, в лютому — 24,9% і в березні — 21,3%.

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Серед факторів, що впливають на ціни, — перш за все, достатня пропозиція продовольства та пального. Краща ситуація в енергетичній сфері. Покращення ситуації на готівковому валютному ринку та інфляційних очікувань. «Безумовно, важливою передумовою є припинення емісійного фінансування дефіциту бюджету з початку цього року», — сказав він.
Вплинули також слабкий споживчий попит і дія мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Все це знівелювало ефекти від вищих витрат бізнесу, понесених ним раніше на адаптацію до дефіциту електроенергії, зазначив заступник голови НБУ.
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«Ми очікуємо, що інфляція продовжить знижуватись до кінця року. Цьому сприятиме стабілізація ситуації в енергосистемі, сприятлива ситуація на валютному ринку і зниження світового інфляційного тиску», — сказав Гелетій.
Нагадаємо, у січні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз щодо зростання споживчих цін до кінця 2023 року до 18,7% з 20,8%.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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