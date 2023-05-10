Инфляция в Украине замедлилась — Finance.ua

Инфляция в Украине замедлилась Сегодня 16:34 — Личные финансы

Инфляция в Украине замедлилась

Потребительские цены в Украине в апреле 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 17,9%, что значительно меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее (21,3%).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, месячная инфляция замедлилась до 0,2% (в марте — 1,5%, в феврале — 0,7%, в январе — 0,8%). С начала года цены выросли на 3,2%.

Продукты питания за год подорожали на 21,7%. Больше всего подорожали яйца — на 129,3% и овощи — 27,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 17,6%, одежду и обувь на 3,5%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 4,0%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 20,1%, здравоохранение — на 12,1%, транспорт — на 23,6% (в т.ч. топливо — на 24,2%), цены на связь выросли на 11,1%, на отдых и культуру — на 11,5%, на образование — на 9,6%, рестораны и гостиницы подорожали на 21,9%, разные товары и услуги на 18,1%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.