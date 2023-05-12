Нацбанк прокомментировал резкое замедление инфляции в апреле — Finance.ua

Нацбанк прокомментировал резкое замедление инфляции в апреле Сегодня 12:41 — Казна и Политика

Нацбанк прокомментировал резкое замедление инфляции в апреле

В апреле 2023 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 17,9% с 21,3% в марте благодаря существенному предложению продовольствия, достаточным запасам горючего, а также улучшению инфляционных и курсовых ожиданий.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины

«Фактические темпы роста цен были несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2023 года, что обусловлено большим ожидаемым предложением продовольствия и горючего. Инфляцию сдерживало укрепление гривны на наличном валютном рынке и улучшение инфляционных ожиданий», — сказано комментарии.

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Кроме того, замедление инфляции в значительной степени объясняется эффектом базы сравнения прошлого года, когда с начала полномасштабного вторжения потребительские цены начали стремительно увеличиваться.

В НБУ отметили, что в апреле существенно замедлилось (до 19,2% в годовом исчислении) подорожание обработанных продовольственных товаров. Как и в предыдущие месяцы, это объясняется снижением темпов роста расходов на сырье и горючее, восстановлением производственных и логистических цепочек, в частности на фоне стабильной ситуации в энергетике.

Да, продолжалось замедление роста цен на хлеб и мучные изделия, кондитерские и колбасные изделия, напитки и консервы. Снижение мировых цен на фоне слабого спроса, а также из-за неопределенности с транзитом продовольствия из Украины обусловили замедление подорожания молочных продуктов и подсолнечного масла.

По оценкам НБУ, снижению темпов роста цен на импортные продукты способствовало улучшение курсовых ожиданий на фоне укрепления наличного курса гривны.

Рост цен на непродовольственные товары в апреле также существенно замедлился — до 15,5% год к году. Причинами этого регулятор называет как эффекты базы сравнения прошлого года, так и улучшение курсовых ожиданий.

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Темпы роста стоимости услуг почти не изменились (15,2% в годовом исчислении). На фоне стабильной ситуации в энергетике и, соответственно, расходов предпринимателей продолжал замедляться рост цен на услуги питания.

Кроме того, из-за более слабого спроса медленнее росла стоимость аренды, услуг по ремонту и содержанию жилья, химической чистке, обслуживанию автомобилей. В свою очередь, быстрее росла стоимость медицинских, страховых, телекоммуникационных услуг и услуг салонов красоты — в частности, под влиянием постепенного восстановления спроса.

Темпы роста цен на сырые продукты питания в апреле снизились до 26,2% в годовом измерении, отметили в НБУ. При этом цены на крупу и муку снизились, а на сахар — замедлили рост.

Притормозил рост цен на тепличные и импортные овощи, преимущественно за счет расширения предложения. В то же время в апреле более высокими темпами дорожали овощи борщового набора.

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Несмотря на сезонное увеличение предложения яиц, в том числе от домохозяйств, и существенное удешевление этой продукции в конце апреля, годовые темпы роста цен на яйца ускорились. В НБУ это объяснили низкой базой сравнения прошлого года.

Более высокие темпы подорожания мяса могут объясняться ограниченными возможностями производства и слабым импортом.

Табачные изделия дорожали медленнее, вероятно, под давлением со стороны нелегальной продукции.

Рост цен на транспортные услуги притормозил благодаря стабилизации цен на топливо. В то же время мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в дальнейшем сдерживал административную инфляцию.

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Укрінформ По материалам:

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