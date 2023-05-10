Сравняются ли ставки по депозитам в банках с инфляцией: ответ НБУ — Finance.ua

Сравняются ли ставки по депозитам в банках с инфляцией: ответ НБУ Сегодня 16:03 — Кредит&Депозит

Сравняются ли ставки по депозитам в банках с инфляцией: ответ НБУ

Ставки по депозитам в банках Украины могут сравняться с уровнем инфляции и даже превысить его.

Об этом заявила первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью « Общественному радио ».

Как отметила Рожкова, сегодня банки в зависимости от своего размера и стратегии предлагают ставки от 12,5 до 16% годовых.

По ее словам, НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине в текущем году может замедлиться до 15%.

«Если будет все идти по нашему прогнозу… то не исключено, что в какой-то момент доходность этих депозитов будет равна уровню инфляции или даже превысит», — сказала замглавы НБУ.

Напомним, результаты опроса банков свидетельствуют о дальнейшем росте объемов и стоимости обязательств. Рекордным было количество банков, в которых подорожали депозиты домохозяйств.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 1 апреля 2023 года в 65 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 62 млрд гривен. Из них 9,1 млн вкладов были в валюте на сумму 415,0 гривен;

в марте 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,6 п.п. выше, чем месяцем ранее (10,8%);

в марте текущего года сумма гривневых депозитов в банковском секторе выросла на 23,7 млрд грн, или 1,9%. В результате объем вкладов составлял около 1,246 трлн грн.

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