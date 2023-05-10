Сравняются ли ставки по депозитам в банках с инфляцией: ответ НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сравняются ли ставки по депозитам в банках с инфляцией: ответ НБУ

Кредит&Депозит
1
Сравняются ли ставки по депозитам в банках с инфляцией: ответ НБУ
Сравняются ли ставки по депозитам в банках с инфляцией: ответ НБУ
Ставки по депозитам в банках Украины могут сравняться с уровнем инфляции и даже превысить его.
Об этом заявила первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью «Общественному радио».
Как отметила Рожкова, сегодня банки в зависимости от своего размера и стратегии предлагают ставки от 12,5 до 16% годовых.
По ее словам, НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине в текущем году может замедлиться до 15%.

Читайте также: Конвертационные депозиты: король умер, да здравствует король

«Если будет все идти по нашему прогнозу… то не исключено, что в какой-то момент доходность этих депозитов будет равна уровню инфляции или даже превысит», — сказала замглавы НБУ.
Напомним, результаты опроса банков свидетельствуют о дальнейшем росте объемов и стоимости обязательств. Рекордным было количество банков, в которых подорожали депозиты домохозяйств.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 1 апреля 2023 года в 65 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 62 млрд гривен. Из них 9,1 млн вкладов были в валюте на сумму 415,0 гривен;
  • в марте 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,6 п.п. выше, чем месяцем ранее (10,8%);
  • в марте текущего года сумма гривневых депозитов в банковском секторе выросла на 23,7 млрд грн, или 1,9%. В результате объем вкладов составлял около 1,246 трлн грн.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита 💰

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.