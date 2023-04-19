НБУ прогнозирует замедление инфляции к концу года — Finance.ua

НБУ прогнозирует замедление инфляции к концу года Сегодня 20:02 — Валюта

НБУ прогнозирует замедление инфляции к концу года

Национальный банк может улучшить прогноз роста потребительских цен Украине в 2023 году. В настоящее время центробанк ожидает инфляцию в 18,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы НБУ Юрия Гелетия «24 каналу».

«В апреле мы, вероятно, улучшим свой прогноз инфляционного развития... Ситуация обнадеживающая», — сказал он.

По его словам, потребительская инфляция стала замедляться раньше и быстрее прогнозируемого. В январе она снизилась до 26%, в феврале — 24,9% и в марте — 21,3%.

Среди факторов, влияющих на цены, — прежде всего достаточное предложение продовольствия и горючего. В энергетической сфере ситуация получше. Улучшение ситуации на наличном валютном рынке и инфляционные ожидания. «Безусловно, важным условием является прекращение эмиссионного финансирования дефицита бюджета с начала этого года», — сказал он.

Повлияли также слабый потребительский спрос и мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Все это нивелировало эффекты от более высоких затрат бизнеса, понесенных им ранее на адаптацию к дефициту электроэнергии, отметил замглавы НБУ.

«Мы ожидаем, что инфляция продолжит снижаться до конца года. Этому будет способствовать стабилизация ситуации в энергосистеме, благоприятная ситуация на валютном рынке и снижение мирового инфляционного давления», — сказал Гелетий.

Напомним, в январе Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз роста потребительских цен к концу 2023 года до 18,7% с 20,8%.

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