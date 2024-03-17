В Великобритании автовладельцы вместо утилизации смогут передавать машины Украине — Finance.ua

В Великобритании автовладельцы вместо утилизации смогут передавать машины Украине Сегодня 15:03 — Казна и Политика

В Великобритании автовладельцы вместо утилизации смогут передавать машины Украине

Мэрия Лондона предложила автовладельцам передавать авто Украине вместо отправки на металлолом.

Об этом пишет The Guardian.

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Начиная с 15 марта, зарегистрированный в Великобритании автотранспорт, не соответствующий нормам выбросов лондонского правила зоны ультранизких выбросов (Ulez), можно передать на гуманитарную помощь для Украины.

«Автовладельцы смогут пожертвовать транспортные средства в обмен на выплату до £2000, которая доступна водителям, сдающим на металлолом свои транспортные средства», — заявил мэр Лондона Садик Хан.

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До этого министр транспорта Марк Харпер заявлял, что правительство не видит никаких правовых препятствий, чтобы разрешить передачу в Украину автомобилей, подлежащих утилизации из-за несоответствия экологическим стандартам.

Лондонская служба скорой помощи также планирует приобщиться к этим усилиям, передав Украине 50 списанных автомобилей скорой помощи.

Укравтопром По материалам:

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