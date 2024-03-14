Самым экологичным автомобилем в 2024 году стал не электрокар: результаты исследования — Finance.ua

Самым экологичным автомобилем в 2024 году стал не электрокар: результаты исследования Сегодня 03:42 — Технологии&Авто

Самым экологичным автомобилем в 2024 году стал не электрокар: результаты исследования

Несмотря на акцент на новые электрические модели, именно гибридный Toyota Prius Prime SE оказался во главе списка экологичных моделей 2024 года по версии Американского совета по энергоэффективной экономике. Однако среди шести лучших моделей года четыре электромобиля, а два — гибриды с подзарядкой от сети, включая Lexus RZ 300 EV, Mini Cooper SE EV, Nissan Leaf EV, Toyota bZ4X EV и Toyota RAV4 Prime PHEV.

Американский совет по энергоэффективной экономике оценивал каждую модель 2024 года на основании ее влияния на здоровье человека через загрязнение воздуха, связанного с производством и утилизацией автомобилей, производством и распределением топлива или электроэнергии, а также выбросами от автомобиля. Также учитывалось загрязнение воздуха, связанное с производством аккумуляторов для электромобилей.

Приус с гибридной системой оказался во главе списка среди преимущественно электрических автомобилей, что не удивило Питера Хойтера, старшего исследователя транспорта и ведущего исследователя рейтингов GreenerCars. Он отметил, что Prius является очень эффективным транспортным средством и имеет довольно маленький аккумулятор. Его электрический запас хода среди самых длинных на рынке PHEV составляет по оценкам EPA около 71 км, что позволяет получить множество преимуществ электромобилей.

Toyota и Lexus заняли половину из первых 12 мест в списке самых экологичных моделей с комбинацией электромобилей, PHEV и обычных гибридов.

Tesla, крупнейший продавец электромобилей в США, в этом году не попала в топ, но это не означает, что ее автомобили не экологичны. Модели Tesla имеют больше аккумуляторных блоков, чем некоторые конкуренты, что приводит к большему количеству выбросов на этапе производства.

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Ampercar По материалам:

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